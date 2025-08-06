Демобілізація — хто має право звільнитися з військової служби, види допомоги та повернення на роботу

Після завершення служби військові можуть отримати грошові виплати, правову підтримку й гарантії повернення до роботи — Мін’юст пояснив ключові правила демобілізації.

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Після завершення військової служби захисники та захисниці стикаються з важливими питаннями: як оформити звільнення з армії, отримати передбачені законом виплати, повернутись на роботу та скористатися соціальними гарантіями.

Для полегшення цього переходу держава поступово впроваджує механізми підтримки ветеранів та демобілізованих.

У Міністерстві юстиції пояснили ключові правові та соціальні аспекти, які варто врахувати в разі демобілізації.

Підстави для звільнення з військової служби

Звільнення військовослужбовців із військової служби відбувається:

у запас, якщо військовослужбовці під час дії воєнного стану визнані військово-лікарськими комісіями тимчасово непридатними за станом здоров’я до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців;

у відставку, якщо військовослужбовці визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров’я до військової служби.

Також передбачені підстави звільнення під час дії воєнного стану:

за віком — у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

за станом здоров’я:

на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби або про тимчасову непридатність до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців;

за наявності інвалідності (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу);

у зв’язку з позбавлення або обмеження волі;

за сімейними обставинами або іншими поважними причинами (ст. 26 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу»)

у зв’язку із звільненням з полону (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу);

у зв’язку із скороченням штатів або неможливості їх використання на службі (для осіб вищого офіцерського складу);

у зв’язку із призначенням (обранням) на посаду або перебуванням на посаді судді, судді Конституційного Суду України, члена Вищої ради правосуддя, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівника служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, його заступника, дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя.

Повний перелік підстав для звільнення військовослужбовців зазначений в ст. 26 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу».

Як подати рапорт на звільнення

Військовослужбовець, який бажає звільнитися з військової служби, подає рапорт та документи, які підтверджують підстави звільнення.

У рапорті зазначається:

підстави звільнення з військової служби;

думка військовослужбовця щодо його бажання проходити службу у військовому резерві Збройних Сил України за відповідною військово-обліковою спеціальністю;

районний (міський) територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, до якого повинна бути надіслана особова справа військовослужбовця.

Після надходження повідомлення або видання наказу про звільнення особа повинна здати в установлені строки посаду. Відтепер він підлягає розрахунку, виключенню зі списків особового складу військової частини і направленню на військовий облік до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки за обраним місцем проживання.

Важливо: особа, звільнена з військової служби, на день виключення зі списків особового складу військової частини має бути повністю забезпечена грошовим, продовольчим і речовим забезпеченням. Військовослужбовець до проведення з ним усіх необхідних розрахунків не виключається без його згоди зі списків особового складу військової частини.

Особа, звільнена з військової служби, зобовʼязана у п’ятиденний строк прибути до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для взяття на військовий облік.

Демобілізовані за станом здоров’я, які придатні для військової служби, можуть зараховуватися до військового оперативного резерву у порядку, встановленому Генеральним штабом Збройних Сил України.

Виплати після звільнення

Військовослужбовець має право на наступні грошові виплати:

компенсацію за невикористані щорічні відпустки, зокрема за минулі роки;

у разі наявності УБД компенсацію за невикористану додаткову відпустку – 14 діб за кожний рік служби;

одноразову грошову допомогу при звільненні (для мобілізованих — 4% від місячного грошового забезпечення за кожен місяць служби, але не менше 25 % грошового забезпечення);

компенсацію за недоотримане речове майно;

матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, якщо її не виплатили за рік служби;

одноразову допомогу для оздоровлення, якщо в поточному році її не було виплачено.

Повернення на роботу після звільнення з військової служби

Місце роботи та посада зберігаються за працівниками, призваними на військову службу, на весь період служби. Це стосується всіх роботодавців: і державних, і приватних, і фізичних осіб-підприємців, у яких вони працювали.

Особа надає роботодавцю військовий квиток із позначкою про звільнення. Заяву на повернення до роботи подавати не потрібно.

Військовослужбовець має приступити до роботи на наступний день після того, як йому поставлять позначку про звільнення та візьмуть на військовий облік в ТЦК та СП.

Працівник має право одразу приступити до роботи або оформити одну з відпусток:

щорічну основну відпустку;

додаткову відпустку для учасників бойових дій (14 календарних днів на рік).

відпустку без збереження заробітної плати (надається в обов’язковому порядку за бажанням працівника) — для учасників війни (до 14 календарних днів щорічно);

відпустку без збереження заробітної плати (надається за згодою роботодавця) — на прохання працівника роботодавець може надати відпустку без обмеження строку.

Заходи підтримки для демобілізованих

Для демобілізованих доступна комплексна підтримка від фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Отримати її можна із поданням відповідної заяви на безоплатній основі.

Зокрема, надається:

правова, соціальна, психологічна допомога;

публічні, соціальні, медичні, реабілітаційні, освітні та інші послуги;

допомога в оформленні документів щодо забезпечення житлом, земельними ділянками, з питань зайнятості, отримання грантової підтримки на розвиток підприємницьких ініціатив

надання допомоги з питань участі у спортивних змаганнях, у здійсненні заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації.

Допомогу можуть також отримати

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалі учасники Революції Гідності, члени сімей такої категорії осіб;

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;

члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;

члени сімей осіб, які зникли безвісти за особливих обставин під час проходження військової служби, та інші.

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