В Пенсионном фонде объяснили, как получить помощь при усыновлении ребенка

Общая сумма выплат составляет 41280 грн и предоставляется частями.

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Помощь при усыновлении ребёнка назначается усыновителю, который является гражданином Украины, постоянно проживает на её территории и усыновил ребёнка из числа детей-сирот или детей, лишённых родительской опеки (если усыновителями является супружеская пара — одному из них по их усмотрению).

Размер и порядок выплаты — такие же, как и при рождении ребёнка. В частности, в 2025 году общая сумма составляет 41 280 гривен на одного ребёнка, из которых 10 320 гривен выплачиваются единовременно, а остальная сумма — равными частями в течение 36 месяцев.

Перечень необходимых документов для оформления помощи:

заявление установленной формы;

документ, удостоверяющий личность;

свидетельство о рождении ребёнка, выданное государственным органом регистрации актов гражданского состояния после внесения изменений в актовую запись о рождении на основании решения суда об усыновлении;

решение суда об усыновлении ребёнка.

Условия, на которые стоит обратить внимание при оформлении помощи:

назначается, если обращение поступило не позднее 12 календарных месяцев со дня вступления в законную силу решения об усыновлении ребёнка;

назначается лицам, усыновившим ребёнка после 1 января 2009 года, независимо от получения на ребёнка других видов помощи;

в случае усыновления двух и более детей выплата предоставляется на каждого ребёнка.

Выплата помощи может быть прекращена в случае:

лишения получателя родительских прав;

нецелевого использования средств и необеспечения получателем условий для полноценного содержания и воспитания ребёнка;

изъятия ребёнка у получателя помощи без лишения родительских прав;

смерти ребёнка или получателя помощи;

нахождения получателя помощи в местах лишения свободы по решению суда;

отмены решения об усыновлении ребёнка или признания его недействительным;

временного устройства ребёнка на полное государственное обеспечение.

Способы обращения:

лично — через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, посёлкового, городского совета соответствующей территориальной громады; ЦНАП и сервисные центры обслуживания граждан Пенсио

нного фонда Украины;дистанционно — через портал «Дія», а с 1 сентября 2025 года — также через веб-портал электронных услуг ПФУ и мобильное приложение «Пенсійний фонд».

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