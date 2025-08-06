ВККС избрала секретарем первой палаты Сергея Чумака, а кандидатура Руслана Мельника на секретаря второй палаты не набрала голосов

Руслан Мельник набрал 8 голосов членов ВККС — будет повторное голосование.

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Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) 6 августа выбирает на новый срок полномочий секретарей палат.

Секретарем Первой палаты ВККС избран Сергей Чумак. Он и до этого был секретарем Первой палаты.

Напомним, что Сергей Чумак является судьей Третьего апелляционного административного суда.

За кандидатуру Сергея Чумака проголосовали 12 членов ВККС. Один из членов ВККС «не поддержал ни одного кандидата». Один из бюллетеней не содержал ни одной отметки (недействительный).

На секретаря Второй палаты ВККС был предложен Руслан Мельник. Он также до этого был секретарем этой палаты. Его кандидатуру поддержали 8 членов ВККС. Пятеро членов ВККС при голосовании за его кандидатуру поставили отметку «не поддержали ни одного кандидата». Один из бюллетеней не содержал ни одной отметки (недействительный).

Таким образом, из 14 членов ВККС, которые присутствовали на голосовании, его кандидатуру поддержали 8 членов. Это означает, что будет проводиться повторное избрание секретаря Второй палаты.

Напомним, в 2016–2023 годах он работал в НАБУ, где возглавлял подразделение по предотвращению коррупции.

Как писала «Судебно-юридическая газета», ВККС 6 августа избрала на новый годичный срок полномочий председателя ВККС Андрея Пасечника. За соответствующее решение проголосовали 13 членов ВККС. Заместителем председателя ВККС вместо Алексея Омельяна станет Олег Колиуш. Кандидатуру Олега Колиуша поддержали 10 членов ВККС. Сейчас в составе ВККС 15 членов. На заседании по избранию руководства присутствовали 14 членов.

Автор: Наталя Мамченко

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