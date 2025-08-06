Практика судов
  1. Публикации
  2. / Суд инфо

ВККС избрала секретарем первой палаты Сергея Чумака, а кандидатура Руслана Мельника на секретаря второй палаты не набрала голосов

18:11, 6 августа 2025
Руслан Мельник набрал 8 голосов членов ВККС — будет повторное голосование.
ВККС избрала секретарем первой палаты Сергея Чумака, а кандидатура Руслана Мельника на секретаря второй палаты не набрала голосов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) 6 августа выбирает на новый срок полномочий секретарей палат.

Секретарем Первой палаты ВККС избран Сергей Чумак. Он и до этого был секретарем Первой палаты.

Напомним, что Сергей Чумак является судьей Третьего апелляционного административного суда.

За кандидатуру Сергея Чумака проголосовали 12 членов ВККС. Один из членов ВККС «не поддержал ни одного кандидата». Один из бюллетеней не содержал ни одной отметки (недействительный).

На секретаря Второй палаты ВККС был предложен Руслан Мельник. Он также до этого был секретарем этой палаты. Его кандидатуру поддержали 8 членов ВККС. Пятеро членов ВККС при голосовании за его кандидатуру поставили отметку «не поддержали ни одного кандидата». Один из бюллетеней не содержал ни одной отметки (недействительный).

Таким образом, из 14 членов ВККС, которые присутствовали на голосовании, его кандидатуру поддержали 8 членов. Это означает, что будет проводиться повторное избрание секретаря Второй палаты.

Напомним, в 2016–2023 годах он работал в НАБУ, где возглавлял подразделение по предотвращению коррупции.

Как писала «Судебно-юридическая газета», ВККС 6 августа избрала на новый годичный срок полномочий председателя ВККС Андрея Пасечника. За соответствующее решение проголосовали 13 членов ВККС. Заместителем председателя ВККС вместо Алексея Омельяна станет Олег Колиуш. Кандидатуру Олега Колиуша поддержали 10 членов ВККС. Сейчас в составе ВККС 15 членов. На заседании по избранию руководства присутствовали 14 членов.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о перезагрузке ГБР с международными экспертами

Государственное бюро расследований предлагается «перезапустить» по образцу Бюро экономической безопасности — при участии международных экспертов.

ВККС избрала секретарем второй палаты Руслана Мельника со второй попытки

В ходе повторного голосования кандидатура Руслана Мельника набрала 11 голосов.

«Я получил дополнительную информацию от высокопоставленных чиновников о действиях РФ в ситуации с Украиной»: указ Трампа о пошлинах для Индии касается не только Индии

«Действия и политика правительства РФ продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США»: Дональд Трамп подписал указ о «противодействии угрозам США со стороны правительства РФ».

ВККС избрала секретарем первой палаты Сергея Чумака, а кандидатура Руслана Мельника на секретаря второй палаты не набрала голосов

Руслан Мельник набрал 8 голосов членов ВККС — будет повторное голосование.

Самостоятельно ли члены ВККС выставляли баллы за практические работы кандидатов в апелляционные суды, и где был Андрей Пасечник – рассмотрение дел в Верховном Суде должно дать ответы

Доступ к системе ВККС, в которой выставлялись оценки конкурсантам за практическое задание, невозможен вне здания Комиссии, но из материалов судебных дел следует, что во время проверки работ Андрей Пасечник находился на лечении в «Феофании», а на проверку каждой работы тратилось несколько минут.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Марина Кухар
    Марина Кухар
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Ганна Вронська
    Ганна Вронська
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Ігор Олендер
    Ігор Олендер
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді