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Делали фиктивные операции и поддельные повестки — в Одессе раскрыли схемы уклонения от мобилизации

23:33, 6 августа 2025
Сотрудник ТЦК продавал фальшивые документы, а врач делал фиктивные хирургические вмешательства.
Делали фиктивные операции и поддельные повестки — в Одессе раскрыли схемы уклонения от мобилизации
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В Одессе полиция и СБУ разоблачили преступные схемы уклонения от мобилизации. К организации масштабных противоправных махинаций были причастны медик, должностное лицо одного из местных РТЦК, а также их посредники. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Первая схема предусматривала фиктивные хирургические вмешательства. Двое местных жителей — мужчина, имевший связи в медицинских кругах, и женщина, представлявшаяся юристкой — обеспечивали «клиентов» связями с травматологом одной из частных клиник.

Врач проводил фиктивные операции на коленных суставах военнообязанных мужчин, которые хотели избежать призыва. Стоимость «услуги» начиналась от 4000 долларов.

Одновременно правоохранители разоблачили схему сбыта фиктивных повесток.

«Должностное лицо одного из одесских ТЦК вместе со своим сообщником продавали поддельные документы за 15 000 грн. Такая повестка позволяла мужчинам призывного возраста беспрепятственно передвигаться по территории Украины в течение месяца», — заявили в полиции.

В настоящее время всем фигурантам следователи сообщили о подозрении. Им грозит от восьми до десяти лет лишения свободы.

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Одесса ТЦК мобилизация

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