Робили фіктивні операції та фальшиві повістки — в Одесі викрили схеми ухилення від мобілізації

Посадовець ТЦК продавав підроблені документи, а медик робив фіктивні хірургічні втручання.

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В Одесі поліція та СБУ викрили злочинні схеми ухилення від мобілізації. До організації масштабних протизаконних оборудок були причетні медик, посадовець одного з місцевих РТЦК, а також їхні посередники. Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

Перша схема передбачала фіктивні хірургічні втручання. Двоє місцевих жителів – чоловік, який мав зв’язки в медичних колах, та жінка, що представлялась юристкою — забезпечували «клієнтів» зв’язками з травматологом однієї з приватних клінік.

Лікар проводив фіктивні операції на колінних суглобах військовозобов’язаним чоловікам, які хотіли уникнути призову. Вартість «послуги» починалась від 4000 доларів.

Водночас правоохоронці викрили схему збуту фіктивних повісток.

«Посадовець одного з одеських ТЦК разом зі своїм спільником продавали підроблені документи за 15 000 грн. Така повістка дозволяла чоловікам мобілізаційного віку безперешкодно пересуватися територією України впродовж місяця», - заявили у поліції.

Наразі всім фігурантам слідчі повідомили про підозру. Їм загрожує до восьми та до десяти років позбавлення волі.

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