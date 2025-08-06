«Я отримав додаткову інформацію від високопосадовців щодо дій РФ у ситуації з Україною»: указ Трампа про мита для Індії стосується не лише Індії

«Дії та політика уряду РФ продовжують становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США»: Дональд Трамп підписав указ про «протидію загрозам США з боку уряду РФ».

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Президент США Дональд Трамп 6 серпня підписав указ під назвою «Протидія загрозам США з боку уряду Російської Федерації».

Про підписання указу стало відомо після того, як літак спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа відлетів з Москви, де той зустрічався з Путіним.

Указ запроваджує додаткові мита для Індії. Водночас, зміст указу значно ширший і безпосередньо стосується РФ та країн, які мають з нею торгові відносини.

Як зазначено в указі Дональда Трампа, він отримав «додаткову інформацію» і вважає, що дії РФ становлять загрозу США.

«Я отримав додаткову інформацію від різних високопосадовців, зокрема щодо дій уряду РФ у ситуації з Україною.

Після розгляду цієї додаткової інформації я вважаю, що національна надзвичайна ситуація, описана у виконавчому указі 14066, триває, а дії та політика уряду РФ продовжують становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США.

Для вирішення національної надзвичайної ситуації, описаної у виконавчому указі 14066, я вважаю за необхідне та доцільне запровадити додаткове мито на імпорт товарів з Індії, яка прямо чи опосередковано імпортує нафту РФ.

На мою думку, запровадження тарифів, описаних нижче, разом із підтримкою інших заходів, вжитих для вирішення національної надзвичайної ситуації, описаної у виконавчому указі 14066, ефективніше впорається з цією надзвичайною ситуацією» – підкреслено в указі.

Отже, товари походженням з Індії, що імпортуються на митну територію США, підлягатимуть додатковому миту у розмірі 25%. Мито набуває чинності через 21 день.

Разом з тим, у розділі 4 указу вказано, що для забезпечення вирішення надзвичайної ситуації, Трамп може «модифікувати», тобто, змінити цей указ, зокрема «з урахуванням додаткової інформації, рекомендацій від високопосадовців або змінених обставин».

«У разі, якщо іноземна держава вчинить дії у відповідь проти США у зв’язку з цією дією, я можу модифікувати цей указ для забезпечення ефективності дій, передбачених цим указом.

Якщо уряд РФ або іноземна держава, на яку впливає цей указ, зробить значні кроки для вирішення надзвичайної ситуації, описаної у розділі 1 цього указу, і достатньо узгодить свої дії зі США в питаннях національної безпеки, зовнішньої політики та економіки, я можу додатково модифікувати цей указ», зазначено у документі.

Крім того, в указі сказано, що міністр торгівлі у координації з державним секретарем Марко Рубіо, міністром фінансів та будь-яким іншим високопосадовцем, якого міністр торгівлі вважатиме за доцільне, визначить, чи імпортує будь-яка інша країна прямо чи опосередковано нафту РФ.

Тобто, указ може стосуватися й інших країн.

Якщо міністр торгівлі встановить, що країна прямо чи опосередковано імпортує нафту РФ, Марко Рубіо у консультації з міністром фінансів, міністром торгівлі тощо рекомендуватиме, чи і в якому обсязі Дональд Трамп повинен вжити заходів щодо цієї країни, включаючи введення додаткового мита у розмірі 25% на імпорт товарів з цієї країни.

Марко Рубіо здійснюватиме моніторинг та регулярно консультуватиметься з будь-яким високопосадовцем, якого вважатиме за доцільне, щодо надзвичайної ситуації.

Державний секретар Марко Рубіо рекомендуватиме Дональду Трампу додаткові дії, якщо дії, передбачені цим указом, «не будуть ефективними» для вирішення надзвичайної ситуації, або якщо уряд РФ чи інша іноземна держава вчинить дії у відповідь проти США.

Автор: Наталя Мамченко

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