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«Я получил дополнительную информацию от высокопоставленных чиновников о действиях РФ в ситуации с Украиной»: указ Трампа о пошлинах для Индии касается не только Индии

18:15, 6 августа 2025
«Действия и политика правительства РФ продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США»: Дональд Трамп подписал указ о «противодействии угрозам США со стороны правительства РФ».
«Я получил дополнительную информацию от высокопоставленных чиновников о действиях РФ в ситуации с Украиной»: указ Трампа о пошлинах для Индии касается не только Индии
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Президент США Дональд Трамп 6 августа подписал указ под названием «Противодействие угрозам США со стороны правительства Российской Федерации».

О подписании указа стало известно после того, как самолет спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа улетел из Москвы, где тот встречался с Путиным.

Указ вводит дополнительные пошлины для Индии. В то же время, содержание указа значительно шире и непосредственно касается РФ и стран, которые имеют с ней торговые отношения.

Как указано в указе Дональда Трампа, он получил «дополнительную информацию» и считает, что действия РФ представляют угрозу США.

«Я получил дополнительную информацию от различных высокопоставленных чиновников, в частности относительно действий правительства РФ в ситуации с Украиной.

После рассмотрения этой дополнительной информации я считаю, что национальная чрезвычайная ситуация, описанная в исполнительном указе 14066, продолжается, а действия и политика правительства РФ продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США.

Для разрешения национальной чрезвычайной ситуации, описанной в исполнительном указе 14066, я считаю необходимым и целесообразным ввести дополнительную пошлину на импорт товаров из Индии, которая прямо или косвенно импортирует нефть РФ.

По моему мнению, введение тарифов, описанных ниже, вместе с поддержанием других мер, принятых для разрешения национальной чрезвычайной ситуации, описанной в исполнительном указе 14066, эффективнее справится с этой чрезвычайной ситуацией», — подчеркнуто в указе.

Таким образом, товары происхождением из Индии, импортируемые на таможенную территорию США, будут подлежать дополнительной пошлине в размере 25%. Пошлина вступает в силу через 21 день.

Вместе с тем, в разделе 4 указа сказано, что для обеспечения разрешения чрезвычайной ситуации, Трамп может «модифицировать», то есть изменить этот указ, в частности «с учетом дополнительной информации, рекомендаций от высокопоставленных чиновников или изменившихся обстоятельств».

«В случае, если иностранное государство предпримет ответные действия против США в связи с этим действием, я могу модифицировать этот указ для обеспечения эффективности действий, предусмотренных этим указом.

Если правительство РФ или иностранное государство, на которое влияет этот указ, предпримет значительные шаги для разрешения чрезвычайной ситуации, описанной в разделе 1 этого указа, и достаточно согласует свои действия с США в вопросах национальной безопасности, внешней политики и экономики, я могу дополнительно модифицировать этот указ», — указано в документе.

Кроме того, в указе сказано, что министр торговли в координации с государственным секретарем Марко Рубио, министром финансов и любым другим высокопоставленным чиновником, которого министр торговли посчитает целесообразным, определит, импортирует ли какая-либо другая страна прямо или косвенно нефть РФ.

То есть, указ может касаться и других стран.

Если министр торговли установит, что страна прямо или косвенно импортирует нефть РФ, Марко Рубио в консультации с министром финансов, министром торговли и т. д. будет рекомендовать, следует ли и в каком объеме Дональду Трампу принимать меры в отношении этой страны, включая введение дополнительной пошлины в размере 25% на импорт товаров из этой страны.

Марко Рубио будет осуществлять мониторинг и регулярно консультироваться с любым высокопоставленным чиновником, которого посчитает целесообразным, по поводу чрезвычайной ситуации.

Государственный секретарь Марко Рубио будет рекомендовать Дональду Трампу дополнительные действия, если действия, предусмотренные этим указом, «не будут эффективными» для разрешения чрезвычайной ситуации, или если правительство РФ или другое иностранное государство предпримет ответные действия против США.

Автор: Наталя Мамченко

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США Дональд Трамп Индия

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