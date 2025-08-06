В Украине разоблачили участника международной схемы договорных матчей по настольному теннису

За проигрыш матча профессиональным спортсменам в зависимости от их рейтинга предлагали от 500 до 2000 долларов.

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В Украине правоохранители пресекли незаконную схему заработка на организации договорных матчей по настольному теннису.

Как сообщила пресс-служба столичной полиции, фигуранты схемы — часть которых находится за границей — использовали популярные мессенджеры и соцсети для вербовки спортсменов и обсуждения деталей махинаций. Путем подкупа, обмана или злоупотребления доверием они влияли на исход официальных спортивных соревнований.

«За проигрыш матча профессиональным участникам турниров, в зависимости от их рейтинга, обещали от 500 до 2000 долларов.

Зная результат игры заранее, злоумышленники лично или через подставных лиц делали ставки на сайтах букмекерских контор, зарегистрированных в странах Азии», — отметили в полиции.

Во время обыска в Одессе у одного из самых активных участников группировки изъяли электронные устройства.

Следователи уже сообщили фигуранту о подозрении. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия, в том числе для установления всех участников преступной группы за рубежом.

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