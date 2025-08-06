Семья требует правосудия: Roblox и Discord обвиняют в содействии похищению 10-летней девочки

В США семья 10-летней девочки подала иск против Roblox и Discord, обвиняя платформы в содействии ее похищению из-за отсутствия надлежащих мер безопасности для детей.

Фото: SOPA Images/LightRocket/Getty

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В США семья 10-летней девочки подала иск против платформ Roblox и Discord, обвиняя их в содействии похищению ребенка. Об этом сообщает Courthouse News.

Издание указывает, что это уже третий иск за месяц, который указывает на опасность этих платформ для детей.

Детали инцидента

В апреле этого года полиция нашла пропавшую 10-летнюю девочку вместе с ее домашней птицей в торговом центре в 400 км от ее дома в округе Керн, Калифорния. Девочка находилась с 27-летним Мэттью Навалом, с которым, по данным следствия, она познакомилась и общалась через игровую платформу Roblox. После знакомства в игре они продолжили общение через мессенджер Discord.

Семья девочки подала иск в Верховный суд округа Сан-Матео, утверждая, что Roblox и Discord создают «цифровой и реальный кошмар» для детей. В иске отмечается, что дизайн этих платформ делает детей «легкой добычей» для педофилов из-за отсутствия надлежащих мер безопасности.

Обвинения против компаний

Истцы утверждают, что Roblox и Discord:

Небрежно разработали свои платформы, не обеспечив надлежащей защиты для детей.

Не предупреждают об опасности, связанной с использованием их сервисов.

Допускают существование откровенного и сексуально ориентированного контента, который нормализует эксплуатацию и насилие.

В частности, в иске упоминается, что Roblox содержит игры с откровенным сексуальным содержанием, например, «Побег на остров Эпштейна» или «Побег от Дидди». Такие игры, по словам истцов, искажают представление детей о допустимом поведении, делая их уязвимыми для манипуляций.

Что касается Discord, истцы отмечают, что платформа, несмотря на минимальный возрастной ценз в 13 лет, не проверяет возраст пользователей и не контролирует должным образом контент, доступный детям. Это, по их словам, создает благоприятную среду для злоумышленников, которые могут беспрепятственно общаться с несовершеннолетними.

Статистика и контекст

Roblox, запущенный в 2006 году, насчитывает более 85 миллионов активных пользователей ежедневно. По данным компании за 2023 год, 42% из 68,5 миллиона ежедневных пользователей — дети до 12 лет, а 21% — до 9 лет. Платформа позиционирует себя как безопасное место для семейного отдыха, но истцы утверждают, что она стала «токсичной средой», где процветают опасный контент и злоумышленники.

Предыдущие иски

Это не первый случай, когда Roblox и Discord обвиняют в содействии преступлениям против детей. В июле родители 11-летней девочки подали иск в Сан-Матео, утверждая, что их дочь заманили и подвергли сексуальному насилию после знакомства через Roblox и общения в Discord. На прошлой неделе в Айове был подан еще один иск: родители 13-летнего ребенка обвинили платформы в похищении их дочери, которую злоумышленник заманил через Roblox, а затем похитил из дома бабушки.

Реакция компаний

Представители Roblox и Discord отказались комментировать судебные иски, но отметили, что защита детей является их приоритетом. Roblox подчеркнул, что использует современные технологии безопасности, включая искусственный интеллект и круглосуточную модерацию контента. Discord заверил, что удаляет вредоносный контент, блокирует нарушителей и сотрудничает с правоохранительными органами.

Последствия для Мэттью Навала

Мэттью Навал, которого подозревают в похищении девочки, арестован и обвиняется в нескольких тяжких преступлениях, включая похищение и развратные действия с несовершеннолетней. Он утверждает, что девочка назвала себя старше и просила забрать ее из-за словесного насилия дома. По его словам, они познакомились через приложение «Mic Up» в Roblox и общались в Discord.

Почему это важно?

Этот случай поднимает серьезные вопросы о безопасности детей в онлайн-пространстве. Родители и общественность все чаще обращают внимание на то, как популярные платформы, такие как Roblox и Discord, могут использоваться злоумышленниками. Иски против этих компаний могут стать толчком к усилению регулирования и внедрению более эффективных мер защиты для молодых пользователей.

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