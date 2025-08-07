Душил, ограбил и скрылся — в Киевской области пассажир такси напал на водителя

Пассажир такси набросил на шею водителя шнурок от кроссовки и душил, пока тот не потерял сознание.

В селе Чайки Бучанского района Киевской области пассажир такси напал на водителя и забрал у него телефон.

Как сообщает полиция Киевской области, 26 июля пассажир набросил на шею водителя шнурок от кроссовки и душил его, пока тот не потерял сознание. Затем злоумышленник вытащил водителя из автомобиля, несколько раз ударил его рукой по голове и, завладев мобильным телефоном, скрылся с места происшествия.

Позже правоохранители задержали нападавшего. Им оказался 23-летний уроженец Николаевской области. Сейчас он помещен в изолятор временного содержания.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

