Практика судов
  1. В Украине

Душил, ограбил и скрылся — в Киевской области пассажир такси напал на водителя

07:00, 7 августа 2025
Пассажир такси набросил на шею водителя шнурок от кроссовки и душил, пока тот не потерял сознание.
Фото: kv.npu.gov.ua
В селе Чайки Бучанского района Киевской области пассажир такси напал на водителя и забрал у него телефон.

Как сообщает полиция Киевской области, 26 июля пассажир набросил на шею водителя шнурок от кроссовки и душил его, пока тот не потерял сознание. Затем злоумышленник вытащил водителя из автомобиля, несколько раз ударил его рукой по голове и, завладев мобильным телефоном, скрылся с места происшествия.

Позже правоохранители задержали нападавшего. Им оказался 23-летний уроженец Николаевской области. Сейчас он помещен в изолятор временного содержания.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Национальная полиция ограбление

