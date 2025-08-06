Сім’я вимагає правосуддя: Roblox і Discord звинувачують у сприянні викраденню 10-річної дівчинки

У США родина 10-річної дівчинки подала позов проти Roblox і Discord, звинувачуючи платформи у сприянні її викраденню через відсутність належних заходів безпеки для дітей.

Фото: SOPA Images/LightRocket/Getty

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У США родина 10-річної дівчинки подала позов проти платформ Roblox і Discord, звинувачуючи їх у сприянні викраденню дитини. Про це повідомляє Courthouse News.

Видання вказує, що це вже третій позов за місяць, який вказує на небезпеку цих платформ для дітей.

Деталі інциденту

У квітні цього року поліція знайшла зниклу 10-річну дівчинку разом із її домашнім птахом у торговельному центрі за 400 км від її дому в окрузі Керн, Каліфорнія. Дівчинка перебувала з 27-річним Меттью Навалом, з яким, за даними слідства, вона познайомилася та спілкувалася через ігрову платформу Roblox. Після знайомства в грі вони продовжили спілкування через месенджер Discord.

Родина дівчинки подала позов до Верховного суду округу Сан-Матео, стверджуючи, що Roblox і Discord створюють «цифровий і реальний кошмар» для дітей. У позові зазначається, що дизайн цих платформ робить дітей «легкою здобиччю» для педофілів через відсутність належних заходів безпеки.

Звинувачення проти компаній

Позивачі стверджують, що Roblox і Discord:

Недбало розробили свої платформи, не забезпечивши належного захисту для дітей.

Не попереджають про небезпеку, пов’язану з використанням їхніх сервісів.

Дозволяють існування відвертого та сексуально орієнтованого контенту, який нормалізує експлуатацію та насильство.

Зокрема, у позові згадується, що Roblox містить ігри з відвертим сексуальним змістом, наприклад, «Втеча на острів Епштейна» чи «Втеча від Дідді». Такі ігри, за словами позивачів, спотворюють уявлення дітей про прийнятну поведінку, роблячи їх вразливими до маніпуляцій.

Щодо Discord, позивачі зазначають, що платформа, попри мінімальний віковий ценз у 13 років, не перевіряє вік користувачів і не контролює належним чином контент, доступний дітям. Це, за їхніми словами, створює сприятливе середовище для зловмисників, які можуть безперешкодно спілкуватися з неповнолітніми.

Статистика та контекст

Roblox, запущений у 2006 році, налічує понад 85 мільйонів активних користувачів щодня. За даними компанії за 2023 рік, 42% із 68,5 мільйона щоденних користувачів — діти до 12 років, а 21% — до 9 років. Платформа позиціонує себе як безпечне місце для сімейного відпочинку, але позивачі стверджують, що вона стала "токсичним середовищем", де процвітають небезпечний контент і зловмисники.

Попередні позови

Це не перший випадок, коли Roblox і Discord звинувачують у сприянні злочинам проти дітей. У липні батьки 11-річної дівчинки подали позов у Сан-Матео, стверджуючи, що їхню доньку заманили та піддали сексуальному насильству після знайомства через Roblox і спілкування в Discord. Минулого тижня в Айові було подано ще один позов: батьків 13-річної дитини звинуватили платформи у викраденні їхньої доньки, яку зловмисник заманив через Roblox, а потім викрав з будинку бабусі.

Реакція компаній

Представники Roblox і Discord відмовилися коментувати судові позови, але зазначили, що захист дітей є їхнім пріоритетом. Roblox наголосив, що використовує сучасні технології безпеки, включаючи штучний інтелект і цілодобову модерацію контенту. Discord запевнив, що видаляє шкідливий контент, блокує порушників і співпрацює з правоохоронцями.

Наслідки для Меттью Навала

Меттью Навал, якого підозрюють у викраденні дівчинки, заарештований і звинувачується у кількох тяжких злочинах, зокрема викраденні та розпусних діях із неповнолітньою. Він стверджує, що дівчинка назвала себе старшою і просила забрати її через словесне насильство вдома. За його словами, вони познайомилися через додаток «Mic Up» у Roblox і спілкувалися в Discord.

Чому це важливо?

Цей випадок піднімає серйозні питання про безпеку дітей в онлайн-просторі. Батьки та громадськість дедалі частіше звертають увагу на те, як популярні платформи, такі як Roblox і Discord, можуть використовуватися зловмисниками. Позови проти цих компаній можуть стати поштовхом до посилення регуляцій і впровадження ефективніших заходів захисту для молодих користувачів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.