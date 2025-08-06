В Україні викрили учасника міжнародної схеми договірних матчів у настільному тенісі

За програш матчу професійним учасникам змагань, залежно від їх рейтингу, обіцяли від 500 до 2000 доларів.

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В Україні правоохоронці припинили незаконну схему «заробітку» на організації договірних матчів з настільного тенісу.

Як повідомила пресслужба столичної поліції, для вербування спортсменів та обговорення деталей оборудок фігуранти, частина з яких перебуває за кордоном, використовували популярні месенджери та соцмережі. У такий спосіб вони шляхом підкупу, обману або ж через зловживання довірою впливали на результати офіційних спортивних змагань.

«За програш матчу професійним учасникам змагань, залежно від їх рейтингу, обіцяли від 500 до 2000 доларів.

Знаючи майбутній результат гри, зловмисники особисто або через підставних осіб робили ставки на ресурсах букмекерських контор, зареєстрованих в країнах Азії», - заявили уполіції.

Правоохоронці провели обшук за місцем мешкання одного з найактивніших членів угруповання у м. Одеса та вилучили ґаджети фігуранта.

Слідчі оголосили зловмиснику підозру. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Тривають слідчі дії з метою виявлення всіх учасників злочинної групи, у тому числі за кордоном.

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