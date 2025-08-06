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ВККС обрала секретарем першої палати Сергія Чумака, а кандидатура Руслана Мельника на секретаря другої палати не набрала голосів

18:11, 6 серпня 2025
Руслан Мельник набрав 8 голосів членів ВККС – буде повторне голосування.
ВККС обрала секретарем першої палати Сергія Чумака, а кандидатура Руслана Мельника на секретаря другої палати не набрала голосів
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Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) 6 серпня обирає на новий термін повноважень секретарів палат.

Секретарем Першої палати ВККС обрано Сергія Чумака. Він і до цього був секретарем Першої палати. Нагадаємо, що Сергій Чумак є суддею Третього апеляційного адміністративного суду.

За кандидатуру Сергія Чумака проголосували 12 членів ВККС. Один з членів ВККС «не підтримав жодного кандидата». Один з бюлетенів не містив жодної позначки (недійсний).

На секретаря Другої палати ВККС було запропоновано Руслана Мельника. Він також до цього був секретарем цієї палати. Його кандидатуру підтримали 8 членів ВККС. П’ятеро членів ВККС при голосуванні за його кандидатуру проставили позначку «не підтримали жодного кандидата». Один з бюлетенів не містив жодної позначки (недійсний).

Таким чином, з 14 членів ВККС, які були присутні на голосуванні, його кандидатуру підтримали 8 членів. Це означає, що буде проводитися повторне обрання секретаря Другої палати.

Нагадаємо, у 2016–2023 роках він працював у НАБУ, де очолював підрозділ запобігання корупції.

Як писала «Судово-юридична газета», ВККС 6 серпня обрала на новий річний строк повноважень голови ВККС Андрія Пасічника. За відповідне рішення проголосувало 13 членів ВККС. Заступником голови ВККС замість Олексія Омельяна стане Олег Коліуш. Кандидатуру Олега Коліуша підтримали 10 членів ВККС. Наразі в складі ВККС 15 членів. На засіданні з обрання керівництва були присутні 14 членів.

Автор: Наталя Мамченко

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ВККС

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