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ВККС знов обрала головою Андрія Пасічника, а заступником голови став суддя ВАКС Олег Коліуш

16:51, 6 серпня 2025
Члени ВККС проголосували за другий термін на посаді голови Андрія Пасічника.
ВККС знов обрала головою Андрія Пасічника, а заступником голови став суддя ВАКС Олег Коліуш
Фото: ВККС
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Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) 6 серпня обрала на новий річний строк повноважень голови ВККС Андрія Пасічника. За відповідне рішення проголосувало 13 членів ВККС.

Заступником голови ВККС замість Олексія Омельяна стане Олег Коліуш. Кандидатуру Олега Коліуша підтримали 10 членів ВККС.

Нагадаємо, що наразі в складі ВККС 15 членів.

Один з членів ВККС не підтримав жодного кандидата.

Нагадаємо, до ВККС Андрій Пасічник у 2020–2023 роках очолював Управління повних перевірок Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Олег Коліуш з травня 2019 року є суддею Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що наразі є питання стосовно перебування Андрія Пасічника у «Феофанії» під час перевірки робіт конкурсантів до апеляційних адміністративних судів.

Автор: Наталя Мамченко

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ВККС Вища кваліфікаційна комісія суддів України

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ВККС знов обрала головою Андрія Пасічника, а заступником голови став суддя ВАКС Олег Коліуш

Члени ВККС проголосували за другий термін на посаді голови Андрія Пасічника.

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