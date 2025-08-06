ВККС снова избрала председателем Андрея Пасечника, а заместителем стал судья ВАКС Олег Колиуш

Члены ВККС проголосовали за второй срок на посту председателя Андрея Пасечника.

Фото: ВККС

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Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) 6 августа избрала на новый годичный срок полномочий председателем ВККС Андрея Пасечника. За соответствующее решение проголосовали 13 членов ВККС.

Заместителем председателя ВККС вместо Алексея Омельяна станет Олег Колиуш. Кандидатуру Олега Колиуша поддержали 10 членов ВККС.

Напомним, что сейчас в составе ВККС 15 членов. Один из членов ВККС не поддержал ни одного кандидата.

Напомним, до ВККС Андрей Пасечник в 2020–2023 годах возглавлял Управление полных проверок Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Олег Колиуш с мая 2019 года является судьей Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что сейчас есть вопросы относительно пребывания Андрея Пасечника в «Феофании» во время проверки работ конкурсантов в апелляционные административные суды.

Автор: Наталя Мамченко

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