Обрано голову Чутівського райсуду Полтавської області

Головою суду було обрано суддю Олену Михайлюк.

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В Чутівському районному суді Полтавської області 5 серпня відбулися збори суддів, під час яких було обрано голову суду.

Рішенням зборів суддів головою суду обрано суддю Михайлюк Олену Ігорівну, суддею-спікером обрано суддю Литвин Валентину Володимирівну.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова місцевого суду обирається на посаду зборами суддів шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів відповідного суду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді, у порядку, визначеному законом.

Раніше ми писали, що обрано голову Господарського суду Львівської області.

Також обрано голову Тисменицького райсуду Івано-Франківської області.

Ще було обрано голову Дунаєвецького райсуду Хмельницької області.

Крім цього, обрали голову Франківського районного суду Львова.

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