Обрано голову Франківського районного суду Львова

Суд очолила Світлана Мартьянова.

Фото: Франківський районний суд м. Львова

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У Франківському районному суді м. Львова 6 червня відбулись збори суддів, повідомляє пресслужба судової установи.

За результатами голосування на посаду голови Франківського районного суду м.Львова була обрана Світлана Мартьянова.

Раніше ми писали, що обрано голову Господарського суду Львівської області.

Також обрано голову Тисменицького райсуду Івано-Франківської області.

Ще було обрано голову Дунаєвецького райсуду Хмельницької області.

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