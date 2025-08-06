Вынуждал целовать ему ноги: в Полтаве задержали мужчину, который пытал женщину

Иностранцу, постоянно проживающему в Украине, сообщили о подозрении в пытках женщины.

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В Полтаве задержан иностранец, который издевался над женщиной. Об этом сообщает областная прокуратура.

Иностранец имеет вид на постоянное проживание в Украине и проживает в Полтаве.

В июле он пригласил в гости женщину, с которой осенью 2024 года познакомился в социальной сети.

Спустя почти две недели после приезда женщины из-за ревности к ее знакомому он начал избивать и издеваться над гостьей.

По показаниям потерпевшей, иностранец пытался ее задушить подушкой и натягивал на голову полиэтиленовый пакет, заставлял целовать ноги, ползать перед ним на коленях. Женщине удалось позвонить дочери, которая вызвала полицию.

В настоящее время иностранец находится под стражей.

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