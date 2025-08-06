КГС ВС назвал основание для отказа во взыскании долга солидарно с другого из супругов

Истец просил суд взыскать солидарно со своего сына и его бывшей жены задолженность по договору займа.

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Заключение договора займа одним из супругов с аффилированным лицом (в частности, с отцом), по которому средства передаются на приобретение конкретного имущества, с последующим предъявлением иска о солидарном взыскании долга с другого из супругов и признанием иска самим заемщиком является злоупотреблением правом и основанием для отказа в иске в части требований к тому из супругов, кто не был стороной договора.

Такой вывод сделала коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда в деле от 9 июля 2025 года № 947/5939/20 (производство № 61-7016св24).

В рассматриваемом деле истец просил суд взыскать солидарно со своего сына и его бывшей супруги задолженность по договору займа. Он указывал, что в 2011 году одолжил средства сыну, который на тот момент состоял в браке с ответчицей, на их общие семейные нужды, в том числе на приобретение определенного нежилого помещения.

Суд первой инстанции удовлетворил иск. При этом отметил, что ответчик (сын истца) в отзыве не возражал против удовлетворения исковых требований, однако указал на невозможность возврата денег.

Апелляционный суд отменил это решение в части удовлетворения требований к ответчице. Суд применил доктрину venire contra factum proprium (запрета противоречивого поведения), учитывая, что в деле о разделе имущества супругов сын истца просил признать за ним право личной частной собственности на офисные помещения, приобретенные за личные средства истца, полученные в долг от отца.

По результатам рассмотрения дела КГС ВС обратил внимание на то, что не допускаются действия лица, совершаемые с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах (ч. 3 ст. 13 ГК Украины).

Суд может отказать в защите гражданского права и интереса лица в случае нарушения им положений частей 2–5 ст. 13 этого Кодекса (ч. 3 ст. 16 ГК Украины).

Участники гражданского оборота, которые являются связанными или аффилированными лицами, например родственники (отец и сын), которые составляют расписку в подтверждение заключения договора займа, указывают в ней о передаче денежных средств на приобретение определенного имущества с целью, в частности, возложения на бывшую супругу сына солидарной обязанности по возврату займа, действуют явно недобросовестно и злоупотребляют правами в отношении бывшей супруги сына.

В то же время для мотивирования наличия злоупотребления правами связанными или аффилированными лицами при таких обстоятельствах недостаточно лишь утверждения о наличии злоупотребления правом.

К обстоятельствам, позволяющим констатировать злоупотребление правом с целью возложения на бывшую жену сына солидарной обязанности по возврату займа истцом совместно с ответчиком, в этом деле относится заключение договора займа между отцом (истец, заимодавец) и сыном (заемщик, ответчик), а также то, что в расписке о передаче денег указано, что сын получил средства именно на приобретение нежилого помещения, и то, что сын истца (заемщик, ответчик) признал иск.

Апелляционный суд обоснованно считал, что злоупотребление материальными правами — это самостоятельное основание для отказа в иске (ч. 3 ст. 16 ГК Украины). Однако суд апелляционной инстанции не учел, что истец не был участником дела между ответчиками о разделе имущества супругов. Следовательно, именно истец не допускал противоречивого поведения, и соответствующие выводы апелляционного суда являются ошибочными.

Поскольку, с учетом обстоятельств дела, истец и ответчик злоупотребили правами, в удовлетворении исковых требований о взыскании долга с ответчицы следовало отказать именно по этому основанию.

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