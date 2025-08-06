Змушував цілувати йому ноги: у Полтаві затримали чоловіка, який катував жінку

Іноземцю, який постійно проживає в Україні, повідомили про підозру в катуванні жінки.

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У Полтаві затримали іноземця, який знущався над жінкою. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Іноземець має посвідку на постійне проживання в Україні і мешкає в Полтаві.

У липні він запросив на гостину жінку, з якою восени 2024 року познайомився у соціальній мережі.

Майже через два тижні після приїзду жінки через ревнощі до її знайомого він почав бити та знущатися з гості. За показами потерпілої, іноземець намагався її задушити подушкою та натягував на голову поліетиленовий пакет, примушував цілувати ноги, повзати перед ним на колінах. Жінці вдалося подзвонити доньці, яка зателефонувала поліцію.

Наразі іноземець перебуває під вартою.

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