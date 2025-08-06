Россия теперь больше настроена на прекращение огня, — Зеленский

Президент предостерег, что, несмотря на изменения в позиции России, важно не позволить ей обмануть Украину и США.

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Президент Украины Владимир Зеленский по итогам разговора с Дональдом Трампом заявил, что Россия «теперь больше настроена на прекращение огня».

«Похоже, Россия теперь больше настроена на прекращение огня. Давление на них работает. Но главное — чтобы они не обманули нас в деталях — ни нас, ни Соединённые Штаты», — сказал Глава государства в вечернем обращении.

Президент подчеркнул, что украинские защитники взяли более тысячи российских пленных в Курской области, что также позволило разблокировать сложные обмены.

«Сегодня годовщина Курской операции — действительно украинской исторической операции. Мы перенесли войну на территорию государства-агрессора и до сих пор действуем на её территории... И это заставило россиян не только перебросить свои силы с Донбасса, но и просить помощи у Северной Кореи. Мы сорвали российский план развить наступление на Сумы и Харьков. Наши ребята взяли более тысячи российских пленных в Курской области — и таких, что это позволило разблокировать в том числе и сложные обмены», — отметил Владимир Зеленский.

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