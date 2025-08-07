Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Для военнослужащих отменят обязанность докладывать командиру об обращении в антикоррупционные органы по поводу выявленной коррупции

07:15, 7 августа 2025
Военнослужащие-обличители смогут напрямую обращаться в НАБУ по поводу выявленных фактов коррупции в оборонном секторе.
Для военнослужащих отменят обязанность докладывать командиру об обращении в антикоррупционные органы по поводу выявленной коррупции
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин поддержал законопроект, который усиливает защиту военнослужащих-обличителей, сообщающих о возможных коррупционных правонарушениях в армии.

Принятие такого законопроекта является частью выполнения требований Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Законопроект предусматривает предоставление военнослужащим права сообщать о возможных фактах коррупции в уполномоченные подразделения или лицам, ответственным за предотвращение и выявление коррупции, а также закрепление за военнослужащим возможности самостоятельно выбирать канал сообщения, в том числе и напрямую обращаться к специально уполномоченным субъектам в сфере противодействия коррупции — органам прокуратуры, Национальной полиции, НАБУ, НАПК.

Также законопроект предлагает отменить обязанность военнослужащего докладывать командиру об обращении в уполномоченное подразделение, лицу или орган, ответственных за предотвращение и выявление коррупции.

По мнению НАПК, это станет началом создания эффективной системы защиты обличителей в секторе обороны.

«Принятие этого законопроекта является важным шагом для гарантирования защиты прав военнослужащих, которые сообщили о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений внутри военных структур. Мы должны обеспечить каждому военнослужащему возможность безопасно сообщать о коррупционных нарушениях и гарантировать им защиту», — отметил директор Департамента по вопросам предотвращения и выявления коррупции Министерства обороны полковник юстиции Сергей Степанян.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

коррупция ВСУ военные армия военнослужащие военная служба

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конкурс на должность главы Государственной судебной администрации возобновлен

Документы для участия в отборе можно предоставить с 8 августа по 8 сентября.

С 1 сентября все сотрудники ТЦК обязаны носить бодикамеры — Денис Шмыгаль

Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что с 1 сентября все сотрудники ТЦК обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток.

Военных из ТЦК нужно убрать с улиц — доставкой в ТЦК должна заниматься полиция — военный омбудсмен Ольга Решетилова

Военный омбудсмен Ольга Решетилова указала, что доставкой военнообязанных в ТЦК должна заниматься полиция, а не военные из ТЦК — как и предусмотрено действующим законодательством.

Депутаты зарегистрировали законопроект об ответственности за бесконтрольное использование БПЛА после завершения военного положения

Максим Павлюк, Марьяна Безуглая, Виталий Безгин и другие внесли законопроект об ответственности за эксплуатацию БПЛА без регистрации — закон вступит в силу уже после завершения военного положения.

Депутаты от «Слуги народа» внесли законопроект об увольнении министров из Кабмина по результатам интерпелляции

Главы ряда комитетов Верховной Рады внесли законопроект, которым предлагается увольнять чиновников по инициативе парламента вследствие неудовлетворительной работы

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Марина Кухар
    Марина Кухар
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Ганна Вронська
    Ганна Вронська
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Ігор Олендер
    Ігор Олендер
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді