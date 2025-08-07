Для военнослужащих отменят обязанность докладывать командиру об обращении в антикоррупционные органы по поводу выявленной коррупции

Военнослужащие-обличители смогут напрямую обращаться в НАБУ по поводу выявленных фактов коррупции в оборонном секторе.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин поддержал законопроект, который усиливает защиту военнослужащих-обличителей, сообщающих о возможных коррупционных правонарушениях в армии.

Принятие такого законопроекта является частью выполнения требований Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Законопроект предусматривает предоставление военнослужащим права сообщать о возможных фактах коррупции в уполномоченные подразделения или лицам, ответственным за предотвращение и выявление коррупции, а также закрепление за военнослужащим возможности самостоятельно выбирать канал сообщения, в том числе и напрямую обращаться к специально уполномоченным субъектам в сфере противодействия коррупции — органам прокуратуры, Национальной полиции, НАБУ, НАПК.

Также законопроект предлагает отменить обязанность военнослужащего докладывать командиру об обращении в уполномоченное подразделение, лицу или орган, ответственных за предотвращение и выявление коррупции.

По мнению НАПК, это станет началом создания эффективной системы защиты обличителей в секторе обороны.

«Принятие этого законопроекта является важным шагом для гарантирования защиты прав военнослужащих, которые сообщили о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений внутри военных структур. Мы должны обеспечить каждому военнослужащему возможность безопасно сообщать о коррупционных нарушениях и гарантировать им защиту», — отметил директор Департамента по вопросам предотвращения и выявления коррупции Министерства обороны полковник юстиции Сергей Степанян.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.