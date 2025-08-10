Для військовослужбовців скасують обов’язок доповідати командиру про звернення до антикорупційних органів щодо виявленої корупції

Військовослужбовці-викривачі зможуть напряму звертатися до НАБУ стосовно виявлених фактів корупції в оборонному секторі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін підтримав законопроект, який посилює захист військовослужбовців-викривачів, що повідомляють про можливі корупційні правопорушення в армії.

Ухвалення такого законопроекту є частиною виконання вимог Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР).

Законопроект передбачає надання військовослужбовцям права повідомляти про можливі факти корупції до уповноважених підрозділів чи осіб, відповідальних за запобігання та виявлення корупції, а також закріплення за військовослужбовцем можливості самостійно обирати канал повідомлення, зокрема й напряму звертатися до спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції – органів прокуратури, Національної поліції, НАБУ, НАЗК.

Також законопроект пропонує скасувати обов’язок військовослужбовця доповідати командиру про звернення до уповноваженого підрозділу, особи або органу, відповідальних за запобігання та виявлення корупції.

На думку НАЗК, це стане початком створення ефективної системи захисту викривачів у секторі оборони.

«Прийняття цього законопроекту є важливим кроком для гарантування захисту прав військовослужбовців, які повідомили про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень всередині військових структур. Ми повинні забезпечити кожному військовослужбовцю можливість безпечно повідомляти про корупційні порушення та гарантувати їм захист», – зазначив директор Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони полковник юстиції Сергій Степанян.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.