Росія тепер більше налаштована на припинення вогню, — Зеленський

Президент застеріг, що попри зміни в позиції Росії, важливо не дозволити їй обманути Україну та США.

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Президент України Володимир Зеленський за підсумками розмови з Дональдом Трампом заявив, що Росія «тепер більше налаштована на припинення вогню».

«Схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню. Тиск на них спрацьовує. Але головне — щоб вони не обманули нас у деталях — ні нас, ні Сполучені Штати», — сказав Глава держави у вечірньому зверненні.

Президент наголосив, що українські захисники взяли більше тисячі російських полонених на Курщині, і таких, що це дозволило розблокувати в тому числі складні обміни.

«Сьогодні річниця Курської операції – дійсно української історичної операції. Ми перенесли війну на територію держави-агресора і досі ми діємо на її території... І це змусило росіян не тільки відтягнути свої сили з Донеччини, але й просити по допомогу в Північній Кореї. Ми зірвали російський план розвинути удар на Суми та Харків. Наші хлопці взяли більше тисячі російських полонених на Курщині, і таких, що це дозволило розблокувати в тому числі складні обміни», — вказав Володимир Зеленський.

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