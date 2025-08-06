Новым начальником Управления СБУ в Полтавской области стал Константин Семенюк

Константин Семенюк назначен новым руководителем Управления СБУ в Полтавской области в соответствии с указом Президента Зеленского.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №588/2025 о кадровом назначении в Службе безопасности Украины.

Согласно документу, новым начальником Управления СБУ в Полтавской области назначен Константин Семенюк.

«Назначить Семенюка Константина Ивановича начальником Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области», — говорится в тексте указа.

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