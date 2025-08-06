Костянтина Семенюка призначено новим керівником Управління СБУ в Полтавській області відповідно до указу Президента Зеленського.

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ №588/2025 про кадрове призначення в Службі безпеки України.

Згідно з документом, новим начальником Управління СБУ в Полтавській області став Костянтин Семенюк.

«Призначити Семенюка Костянтина Івановича начальником Управління Служби безпеки України в Полтавській області», — йдеться в тексті указу.

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