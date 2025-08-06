Владимир Зеленский назначил Тараса Козлова начальником Управления СБУ в Кировоградской области

Тарас Козлов назначен новым руководителем Управления СБУ в Кировоградской области в соответствии с указом Президента.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о кадровых изменениях в Службе безопасности Украины.

Согласно документу, начальником Управления СБУ в Кировоградской области назначен Тарас Козлов.

«Назначить Козлова Тараса Леонидовича начальником Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области», — говорится в тексте указа №587/2025.

Добавим, что новым начальником Управления СБУ в Полтавской области стал Константин Семенюк.

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