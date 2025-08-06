Владимир Зеленский назначил Тараса Козлова начальником Управления СБУ в Кировоградской области

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о кадровых изменениях в Службе безопасности Украины.
Согласно документу, начальником Управления СБУ в Кировоградской области назначен Тарас Козлов.
«Назначить Козлова Тараса Леонидовича начальником Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области», — говорится в тексте указа №587/2025.
Добавим, что новым начальником Управления СБУ в Полтавской области стал Константин Семенюк.
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