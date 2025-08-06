Володимир Зеленський призначив Тараса Козлова начальником Управління СБУ в Кіровоградській області

Тараса Козлова призначено новим керівником Управління СБУ в Кіровоградській області відповідно до указу Президента.

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про кадрові зміни в Службі безпеки України.

Згідно з документом, начальником Управління СБУ в Кіровоградській області призначено Тараса Козлова.

«Призначити Козлова Тараса Леонідовича начальником Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області», — йдеться в тексті указу №587/2025.

Додамо, що новим начальником Управління СБУ в Полтавській області став Костянтин Семенюк.

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