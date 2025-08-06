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Китай впервые отправил подводную лодку с ядерным оружием на боевое патрулирование

21:46, 6 августа 2025
Китай вывел на дальнее патрулирование новую атомную подводную лодку с баллистическими ракетами «проекта 094».
Китай впервые отправил подводную лодку с ядерным оружием на боевое патрулирование
Фото: Military Watch Magazine
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Китайские государственные СМИ опубликовали редкие кадры с новейшей атомной подводной лодки типа 094, которая отправилась в длительное патрулирование. В эфире один из членов экипажа заявил, что в случае приказа готов «без колебаний» применить ядерные ракеты, передает Military Watch Magazine.

Подводный ракетоносец вышел с базы Лунпо — сверхсекретного подземного военно-морского объекта на острове Хайнань, где дислоцирована основная часть стратегического подводного флота Китая.

Указывается, что недавно вокруг базы были развернуты новые авиационные бригады истребителей пятого поколения J-20 и тяжелых истребителей J-16 — вероятно, для усиления защиты этого стратегического объекта.

Это — первый случай, когда официальные китайские СМИ публично подтвердили участие подводной лодки этого класса в активных операциях.

Хотя Китай уже является мировым лидером в ряде военных сфер, его флот стратегических подводных ракетоносцев остается относительно малочисленным — по оценкам, до четырех единиц. Тем не менее, лодки типа 094 стали значительным технологическим прорывом, существенно сократив отставание от мировых аналогов.

Во время дня открытых дверей ВМС Китая 23 апреля были впервые раскрыты технические характеристики подводной лодки: максимальная скорость в подводном положении — до 30 узлов, рабочая глубина — 400 метров. Это значительно превышает ранее оцениваемые 20 узлов и 300 метров.

Последние модификации лодок получили новейшие баллистические ракеты JL-3, которые значительно усилили ударные возможности. Каждый ракетоносец может нести до 12 таких ракет. Однако остается неясным, все ли подлодки флота уже оснащены этим типом вооружения.

Ожидается, что в течение следующего десятилетия Китай существенно расширит флот стратегических подводных лодок — в ответ на рост напряженности в отношениях с западными странами и наращивание ядерного арсенала.

Преемником нынешнего поколения станет подводная лодка нового класса — Type 096. По предварительным данным, она будет обладать более высоким уровнем автоматизации, большей огневой мощью и новейшими технологиями снижения шумности. Ожидается, что каждая из таких лодок сможет нести до 24 ракет JL-3, что сделает ее одной из самых мощных подводных ракетоносцев в мире, указывает издание.

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Китай ядерное оружие

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