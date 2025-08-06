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Китай вперше відправив підводний човен із ядерною зброєю на бойове патрулювання

21:46, 6 серпня 2025
Китай вивів на дальнє патрулювання новий атомний підводний човен із балістичними ракетами «проекту 094».
Китай вперше відправив підводний човен із ядерною зброєю на бойове патрулювання
Фото: Military Watch Magazine
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Китайські державні ЗМІ оприлюднили рідкісні кадри з новітнього атомного підводного човна типу 094, який вирушив у тривале патрулювання. В ефірі один з членів екіпажу заявив, що у разі наказу готовий «без вагань» застосувати ядерні ракети, передає Military Watch Magazine.

Підводний ракетоносець вийшов із бази Лунпо — надсекретного підземного військово-морського об'єкта на острові Хайнань, де дислокується основна частина стратегічного підводного флоту Китаю.

Вказується, що нещодавно навколо бази розгорнули нові авіаційні бригади винищувачів п’ятого покоління J-20 та важких винищувачів J-16 — ймовірно, для посилення захисту цього стратегічного об’єкта.

Це — перший випадок, коли офіційні китайські ЗМІ публічно підтвердили участь підводного човна цього класу в активних операціях.

Хоча Китай уже є світовим лідером у низці військових сфер, його флот стратегічних підводних ракетоносців залишається відносно малочисельним — за оцінками, до чотирьох одиниць. Утім, човни типу 094 стали великим технологічним проривом, що значно скоротив відставання від світових аналогів.

Під час дня відкритих дверей ВМС Китаю 23 квітня були вперше розкриті технічні характеристики підводного човна: максимальна швидкість у підводному положенні — до 30 вузлів, робоча глибина — 400 метрів. Це значно перевищує раніше оцінені 20 вузлів і 300 метрів.

Останні модифікації човнів отримали новітні балістичні ракети JL-3, які суттєво посилили ударні можливості. Кожен ракетоносець може нести до 12 таких ракет. Проте залишається незрозумілим, чи всі човни флоту вже оснащені саме цим типом озброєння.

Очікується, що протягом наступного десятиліття Китай суттєво розширить флот стратегічних підводних човнів — у відповідь на зростання напруженості у відносинах із західними країнами та нарощування ядерного арсеналу.

Наступником нинішнього покоління стане підводний човен нового класу — Type 096. За попередніми даними, він матиме вищий рівень автоматизації, більшу вогневу міць і новітні технології малошумності. Очікується, що кожен з таких човнів зможе нести до 24 ракет JL-3, що зробить його одним із найпотужніших підводних ракетоносців у світі, вказує видання.

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Китай ядерна зброя

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