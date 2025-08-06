В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о перезагрузке ГБР с международными экспертами

Государственное бюро расследований предлагается «перезапустить» по образцу Бюро экономической безопасности — при участии международных экспертов.

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В Верховной Раде 6 августа зарегистрирован законопроект 13602, которым предлагается «перезагрузить» Государственное бюро расследований. Инициаторами законопроекта выступили народные депутаты Ярослав Железняк, Анастасия Радина, Ярослав Юрчишин, Владимир Цабаль и другие.

По состоянию на 6 августа текст законопроекта не обнародован.

Впрочем, как ранее сообщал Ярослав Железняк, речь идет о «перезагрузке» ГБР «по образцу БЭБ». То есть, об отборе директора ГБР при решающем участии экспертов, делегированных международными организациями, и, возможно, переаттестации его сотрудников.

Следует отметить, что в соответствующих требованиях МВФ и в Плане Ukraine Facility, за выполнение которого Украине выделяют средства европейские партнеры, требования относительно «перезагрузки» ГБР на данный момент отсутствуют.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», после назначения директором Бюро экономической безопасности Александра Цывинского сотрудников БЭБ ждет переаттестация с целью подтверждения надлежащего уровня добросовестности и профессиональной компетентности. Ее будут проводить аттестационные комиссии, сформированные наполовину из членов, делегированных международными партнерами. Отбор новых сотрудников БЭБ также будут проводить кадровые комиссии с участием экспертов, делегированных международными организациями.

Автор: Наталя Мамченко

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