У Верховній Раді зареєстровано законопроект про перезавантаження ДБР з міжнародними експертами

Державне бюро розслідувань пропонується «перезапустити» за зразком Бюро економічної безпеки – за участі міжнародних експертів.

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У Верховній Раді 6 серпня зареєстрований законопроект 13602, яким пропонується «перезавантажити» Державне бюро розслідувань. Ініціаторами законопроекту виступили народні депутати Ярослав Железняк, Анастасія Радіна, Ярослав Юрчишин, Володимир Цабаль та інші.

Станом на 6 серпня текст законопроекту не оприлюднений.

Втім, як раніше повідомляв Ярослав Железняк, йдеться про «перезавантаження» ДБР «за зразком БЕБ». Тобто, про відбір директора ДБР за вирішальної участі експертів, делегованих міжнародними організаціями та, можливо, переатестацію його співробітників.

Слід зауважити, що у відповідних вимогах МВФ та у Плані Ukraine Facility, за виконання якого Україні виділяють кошти європейські партнери, вимоги стосовно «перезавантаження» ДБР наразі відсутні.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», після призначення директором Бюро економічної безпеки Олександра Цивінського працівників БЕБ чекає переатестація з метою підтвердження належного рівня доброчесності та професійної компетентності. Її будуть проводити атестаційні комісії, сформовані наполовину з делегованих міжнародними партнерами членів. Відбір нових працівників БЕБ також будуть проводити кадрові комісії за участі делегованих міжнародниками експертів.

Автор: Наталя Мамченко

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