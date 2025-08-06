У Мін’юсті викрили схему розкрадання понад 10 млн грн: серед підозрюваних — колишній держсекретар міністерства

За даними слідства, посадовці привласнили бюджетні кошти, виділені на закупівлю серверного обладнання та програмного забезпечення.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

НАБУ і САП викрили схему заволодіння державними коштами під час закупівлі послуг з модернізації апаратно-програмного комплексу апарату Міністерства юстиції України. Фігуранти привласнили понад 10 млн грн на закупівлях для цифрової модернізації. Про це повідомляє НАБУ.

Серед підозрюваних:

колишній Державний секретар Мін’юсту;

чинний начальник та заступник начальника управлінь Мін'юсту;

бенефіціарний власник та двоє керівників товариства з обмеженою відповідальністю.

Як зазначає НАБУ, за розробленим бенефіціарним власником ТОВ планом службові особи міністерства з метою закупівлі послуг з модернізації АПК організували внесення відповідних змін до кошторису на 2021 рік.

Надалі керівники ТОВ забезпечили підготовку технічного завдання на модернізацію АПК. Щоб прибрати конкурентів, у ньому зазначили специфічні вимоги до характеристик обладнання, яке товариство мало намір поставити.

Для завищення вартості послуг, на адресу ТОВ та інших, заздалегідь визначених компаній, направили запити щодо надання комерційних пропозицій та одержали «потрібні» відповіді.

«Це стало підставою для початку торгів. Аби вони відбулися, учасники схеми забезпечили формальну участь ще одного підприємства, тендерну пропозицію якого визнали менш комерційно привабливою, аніж підконтрольного ТОВ», — зазначили в Бюро.

Як наслідок, міністерство уклало з ТОВ договір, за яким отримало послуги за завищеною вартістю, а державний бюджет зазнав збитків на суму понад 10 млн грн.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

Начальнику управління Міністерства юстиції України додатково інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.