В Резерв+ зʼявилась нова відстрочка — для працівників університетів, коледжів і профтехів

Працівники ВНЗ, закладів фахової передвищої та профосвіти можуть оформити відстрочку від мобілізації через застосунок Резерв+.

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У додатку Резерв+ зʼявилась нова відстрочка — для працівників закладів вищої, фахової передвищої та професійної освіти. Про це повідомляє Міністерство оборони.

Її можуть отримати наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, якщо в Єдиній державній електронній базі з питань освіти є:

відмітка про основне місце роботи;

підтвердження про зарплатну ставку не меншу за 0,75;

відмітка про те, що людина входить у кадрову групу освітнього процесу або обіймає адміністративну посаду, що належить до викладацької категорії.

Для оформлення відстрочки натисніть на три крапки на головному екрані Резерв+, виберіть пункт «Подати запит на відстрочку», а потім відповідну категорію. Згодом надійде сповіщення з результатом.

Раніше повідомлялося, що у Резерв+ з’явилася нова опція відстрочки для ще однієї категорії військовозобов'язаних. Тепер один із подружжя, який доглядає за чоловіком або дружиною з інвалідністю I чи II групи, може подати запит на відстрочку від мобілізації через застосунок Резерв+.

Як ми писали, Міноборони тестує можливість сплати штрафу у Резерв+ без ТЦК за неявку за повісткою.

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