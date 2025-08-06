Гроші принесли у коробці з-під цукерок — на Волині посадовці привласнювали премії підлеглих

Посадовці офісу водних ресурсів отримували «відкати» за безпідставне нарахування премій підлеглим.

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На Волині поліція затримала начальника та посадовців Регіонального офісу водних ресурсів, які отримували до 300 000 гривень «відкатів» за безпідставне нарахування премій підлеглим.

Як повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, до її організації причетний начальник Регіонального офісу водних ресурсів та низка підлеглих. З метою розкрадання бюджетних коштів, працівникам безпідставно призначалися завищені премії, визначену частину з якою віддавали керівництву.

30 липня в правоохоронці затримали організатора схеми в службовому кабінеті одразу після того як він отримав 218 000 гривень «відкату». Також в процесуальному порядку затримали двох підлеглих. За результатами обшуків вилучили грошей в національній та іноземній валюті на загальну суму понад 3,8 млн грн.

Фігурантів затримали під час отримання понад 200 000 гривень.

Начальникові та двом працівникам Регіонального офісу оголошено про підозру.

Судячи з фото, гроші посадовцям приносили у коробці з-під цукерок.

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