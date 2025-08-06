Практика судів
  1. В Україні

Володимир Зеленський знову проведе телефонну розмову з Дональдом Трампом — що відомо

18:16, 6 серпня 2025
Лідери мають обговорити результати зустрічі спецпредставника США Віткоффа і Путіна.
Володимир Зеленський знову проведе телефонну розмову з Дональдом Трампом — що відомо
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський знову проведе телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід.

Під час розмови лідери обговорять поїздку американського спецпредставника Джеффрі Віткофа до Москви та його зустріч з Путіним.

«Очікується, що Трамп у середу поспілкується із Зеленським після зустрічі Віткоффа з Путіним, повідомило джерело, обізнане з ситуацією», — зазначив журналіст Axios.

«Суспільне» зазначає, нині опрацьовується нова розмова між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським. Ініціатива виникла після нещодавнього візиту спеціального представника США Віткофа до РФ. Подробиці змісту переговорів у Москві наразі не розголошуються.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Україна Дональд Трамп Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Я отримав додаткову інформацію від високопосадовців щодо дій РФ у ситуації з Україною»: указ Трампа про мита для Індії стосується не лише Індії

«Дії та політика уряду РФ продовжують становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США»: Дональд Трамп підписав указ про «протидію загрозам США з боку уряду РФ».

ВККС обрала секретарем першої палати Сергія Чумака, а кандидатура Руслана Мельника на секретаря другої палати не набрала голосів

Руслан Мельник набрав 8 голосів членів ВККС – буде повторне голосування.

ВККС знов обрала головою Андрія Пасічника, а заступником голови став суддя ВАКС Олег Коліуш

Члени ВККС проголосували за другий термін на посаді голови Андрія Пасічника.

На голову ВККС запропонували кандидатуру Андрія Пасічника, заступника голови – Олега Коліуша

У Андрія Пасічника сплив річний строк повноважень, тому 6 серпня відбуваються нові вибори керівництва ВККС.

Заступниками міністра юстиції стали Олександр Білоус та Людмила Кравченко – що про них відомо

Олександр Білоус свого часу працював у Службі з представництва в судах України інтересів Президента та зв’язків з КСУ, а також у Генеральній прокуратурі України.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ольга Совгиря
    Ольга Совгиря
    суддя Конституційного Суду України
  • Віктор Кривенко
    Віктор Кривенко
    виконуючий обов’язки голови Конституційного Суду України
  • Світлана Шаренко
    Світлана Шаренко
    голова Київського районного суду м. Харкова
  • Володимир Петренко
    Володимир Петренко
    заступник голови Київського районного суду м. Одеси