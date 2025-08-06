Володимир Зеленський знову проведе телефонну розмову з Дональдом Трампом — що відомо

Лідери мають обговорити результати зустрічі спецпредставника США Віткоффа і Путіна.

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Президент України Володимир Зеленський знову проведе телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід.

Під час розмови лідери обговорять поїздку американського спецпредставника Джеффрі Віткофа до Москви та його зустріч з Путіним.

«Очікується, що Трамп у середу поспілкується із Зеленським після зустрічі Віткоффа з Путіним, повідомило джерело, обізнане з ситуацією», — зазначив журналіст Axios.

«Суспільне» зазначає, нині опрацьовується нова розмова між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським. Ініціатива виникла після нещодавнього візиту спеціального представника США Віткофа до РФ. Подробиці змісту переговорів у Москві наразі не розголошуються.

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