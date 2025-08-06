Владимир Зеленский снова проведет телефонный разговор с Дональдом Трампом - что известно

Лидеры должны обсудить результаты встречи спецпредставителя США Виткоффа и Путина.

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Президент Украины Владимир Зеленский снова проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид.

Во время беседы лидеры обсудят визит специального представителя США Джеффри Виткоффа в Москву и его встречу с Путиным.

«Ожидается, что Трамп в среду пообщается с Зеленским после встречи Виткоффа с Путиным», — отметил журналист Axios со ссылкой на источник, осведомлённый о ситуации.

«Суспільне» сообщает, что сейчас готовится новый разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Инициатива возникла после недавнего визита специального представителя США Виткоффа в РФ. Подробности содержания переговоров в Москве пока не разглашаются.

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