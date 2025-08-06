Деньги приносили в коробке из-под конфет — на Волыни чиновники присваивали премии подчиненных

Чиновники офиса водных ресурсов получали «откаты» за необоснованное начисление премий подчиненным.

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В Волынской области полиция задержала начальника и чиновников Регионального офиса водных ресурсов, которые получали до 300 000 гривен «откатов» за необоснованное начисление премий подчиненным.

Как сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, к ее организации причастен начальник Регионального офиса водных ресурсов и ряд подчиненных. С целью хищения бюджетных средств работникам необоснованно назначались завышенные премии, определенную часть которых они отдавали руководству.

30 июля правоохранители задержали организатора схемы в служебном кабинете сразу после того, как он получил 218 000 гривен «отката». Также в процессуальном порядке были задержаны двое подчиненных. По результатам обысков изъяты деньги в национальной и иностранной валюте на общую сумму более 3,8 млн гривен.

Фигурантов задержали во время получения более 200 000 гривен.

Начальнику и двум работникам Регионального офиса объявлено о подозрении.

Судя по фото, деньги чиновникам приносили в коробке из-под конфет.

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