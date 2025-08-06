В Резерв+ появилась новая отсрочка — для работников университетов, колледжей и профтехов

В приложении «Резерв+» появилась новая категория отсрочки — для работников учреждений высшего, профессионального предвысшего и профессионального образования. Об этом сообщает Министерство обороны.
Отсрочку могут получить научные, научно-педагогические и педагогические работники, если в Единой государственной электронной базе по вопросам образования указано:
Чтобы оформить отсрочку, нужно нажать на три точки на главном экране приложения «Резерв+», выбрать пункт «Подать запрос на отсрочку», а затем соответствующую категорию. Впоследствии придет уведомление с результатом.
Ранее сообщалось, что в Резерв+ появилась новая опция отсрочки для еще одной категории военнообязанных. Теперь один из супругов, ухаживающих за мужем или женой с инвалидностью I или II группы, может подать запрос на отсрочку от мобилизации через приложение Резерв+.
Как мы писали, Минобороны тестирует возможность оплаты штрафа в Резерв+ без визита в ТЦК за неявку по повестке.
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