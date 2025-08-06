В Резерв+ появилась новая отсрочка — для работников университетов, колледжей и профтехов

Работники вузов, учреждений профессионального предвысшего и профобразования могут оформить отсрочку от мобилизации через приложение Резерв+.

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В приложении «Резерв+» появилась новая категория отсрочки — для работников учреждений высшего, профессионального предвысшего и профессионального образования. Об этом сообщает Министерство обороны.

Отсрочку могут получить научные, научно-педагогические и педагогические работники, если в Единой государственной электронной базе по вопросам образования указано:

основное место работы;

подтвержденная ставка заработной платы не менее чем 0,75;

отметка о том, что человек входит в кадровую группу образовательного процесса или занимает административную должность, относящуюся к преподавательской категории.

Чтобы оформить отсрочку, нужно нажать на три точки на главном экране приложения «Резерв+», выбрать пункт «Подать запрос на отсрочку», а затем соответствующую категорию. Впоследствии придет уведомление с результатом.

Ранее сообщалось, что в Резерв+ появилась новая опция отсрочки для еще одной категории военнообязанных. Теперь один из супругов, ухаживающих за мужем или женой с инвалидностью I или II группы, может подать запрос на отсрочку от мобилизации через приложение Резерв+.

Как мы писали, Минобороны тестирует возможность оплаты штрафа в Резерв+ без визита в ТЦК за неявку по повестке.

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