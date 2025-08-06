В Минюсте разоблачили схему хищения более 10 млн грн: среди подозреваемых — бывший госсекретарь министерства

По данным следствия, фигуранты присвоили бюджетные средства, выделенные на закупку серверного оборудования и программного обеспечения.

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НАБУ и САП разоблачили схему хищения государственных средств при закупке услуг по модернизации аппаратно-программного комплекса аппарата Министерства юстиции Украины. Фигуранты присвоили более 10 млн грн на закупках для цифровой модернизации. Об этом сообщает НАБУ.

Среди подозреваемых:

бывший Государственный секретарь Минюста;

действующий начальник и заместитель начальника управлений Минюста;

бенефициарный владелец и двое руководителей общества с ограниченной ответственностью.

Как отмечает НАБУ, по разработанному бенефициаром ООО плану, должностные лица министерства с целью закупки услуг по модернизации АПК организовали внесение соответствующих изменений в смету на 2021 год.

В дальнейшем руководители ООО обеспечили подготовку технического задания на модернизацию АПК. Чтобы устранить конкурентов, в нем указали специфические требования к характеристикам оборудования, которое общество намеревалось поставить.

Для завышения стоимости услуг на адрес ООО и других заранее определенных компаний направили запросы на предоставление коммерческих предложений и получили «нужные» ответы.

«Это стало основанием для начала торгов. Чтобы они состоялись, участники схемы обеспечили формальное участие еще одного предприятия, тендерное предложение которого признали менее коммерчески привлекательным, чем у подконтрольного ООО», — отметили в Бюро.

В результате министерство заключило с ООО договор, по которому получило услуги по завышенной стоимости, а государственный бюджет понес убытки на сумму более 10 млн грн.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Начальнику управления Министерства юстиции Украины дополнительно инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины.

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