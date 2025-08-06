ВККС рассмотрит вопрос о командировании судьи в Каменка-Бугский райсуд Львовской области

Судья, выразивший желание быть командированным в другой суд, должен подать согласие с приложением необходимых документов.

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Высшая квалификационная комиссия судей назначила рассмотрение вопроса о внесении представления о командировании (временном переводе) для отправления правосудия в Каменка-Бугский районный суд Львовской области одного судьи.

Рассмотрение состоится 10 сентября 2025 года в 10:00 в помещении ВККС Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

Судья, выразивший намерение быть командированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие по установленной форме и приложить необходимые документы.

Ранее ВККС рекомендовала командировать судьей в Киево-Святошинский райсуд Киевской области и Смелянский горрайонный суд Черкасской области.

Также ВККС рекомендует откомандировать 9 судей в другие суды.

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