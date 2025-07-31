ВККС рекомендует командировать двух судей в другие суды

Судей рекомендовали командировать в Киево-Святошинский райсуд Киевской области и в Смелянский горрайонный суд Черкасской области.

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На заседании Первой палаты Высшей квалификационной комиссии судей Украины 30 июля был рассмотрен вопрос о командировке и досрочном завершении командировки судей с одновременной их новой командировкой. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

В связи с изменением территориальной подсудности судебных дел Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировании сроком на один год судьи Селидовского городского суда Донецкой области Хацко Натальи Александровны в Киево-Святошинский районный суд Киевской области.

Также Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о досрочном завершении командировки судьи Черниговского районного суда Запорожской области Проценко Анны Николаевны в Кельменецкий районный суд Черновицкой области и одновременной ее командировке в Смелянский горрайонный суд Черкасской области сроком на один год.

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