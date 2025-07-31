Нашествие саранчи в Запорожье: город выделил полмиллиона на борьбу

В Запорожье ввели карантин и готовят химическую обработку.

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На сессии Запорожского городского совета депутаты приняли решение о выделении 500 тысяч гривен на меры по борьбе с саранчой, которая появилась в нескольких районах города. Об этом сообщило zprz.city.

Исполняющая обязанности городского головы Запорожья Регина Харченко пояснила, что первый этап борьбы с саранчой предусматривает механический сбор насекомых. «Первый этап борьбы с саранчой – это история технического ее сбора. Это нужно просто механически собирать с территории, с деревьев, с земли специальными сачками. И только после этого есть возможность применять химический способ ее уничтожения», – отметила она.

Харченко подчеркнула, что появление саранчи является одним из экологических последствий подрыва Каховской ГЭС. По ее словам, катастрофа продолжает влиять на регион, вызывая нежелательные природные явления. «Это последствия экологической катастрофы, подрыва Каховской ГЭС. И, к сожалению, мы будем годами ощущать различные негативные экологические последствия. Это угроза для аграрных посевов, зеленых насаждений», – подчеркнула и.о. городского головы.

На данный момент карантинные меры введены только в Коммунарском районе Запорожья. Представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) не видят угрозы для всего города. Однако в мэрии уверяют, что готовы оперативно реагировать на ситуацию и вводить поэтапные меры.

Регина Харченко сообщила, что средства на следующие этапы борьбы с саранчой предусмотрены в бюджете, и в случае необходимости городские власти оперативно созывают комиссию по вопросам чрезвычайных ситуаций. «Насколько мне известно, то сейчас Госпродпотребслужба и Государственная служба по вопросам чрезвычайных ситуаций не видят критичности в городе Запорожье. Объявлен карантин в одном из районов, это Коммунарский. Сейчас ситуация под контролем», – подчеркнула она.

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