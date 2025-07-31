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Нашестя сарани в Запоріжжі: місто виділило півмільйона на боротьбу

22:59, 31 липня 2025
У Запоріжжі запровадили карантин і готують хімобробку.
Нашестя сарани в Запоріжжі: місто виділило півмільйона на боротьбу
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На сесії Запорізької міської ради депутати ухвалили рішення про виділення 500 тисяч гривень на заходи з боротьби із сараною, яка з’явилася в кількох районах міста. Про це повідомило zprz.city.

Виконувачка обов’язків міського голови Запоріжжя Регіна Харченко пояснила, що перший етап боротьби із сараною передбачає механічне збирання комах. «Перший етап боротьби з сараною – це історія технічного її збирання. Це треба просто механічно її збирати з території, з дерев, з землі спеціальними сачками. І тільки після того є можливість застосовувати хімічний спосіб її ураження», – зазначила вона.

Харченко підкреслила, що поява сарани є одним із екологічних наслідків підриву Каховської ГЕС. За її словами, катастрофа продовжує впливати на регіон, спричиняючи небажані природні явища. «Це наслідки екологічної катастрофи, підриву Каховської ГЕС. І, на жаль, ми будемо роками відчувати різні негативні екологічні наслідки. Це загроза для аграрних посівів, зелених насаджень», – наголосила в.о. міського голови.

Наразі карантинні заходи запроваджено лише в Комунарському районі Запоріжжя. Представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) не вбачають загрози для всього міста. Проте в мерії запевняють, що готові оперативно реагувати на ситуацію та впроваджувати поетапні заходи.

Регіна Харченко повідомила, що кошти на наступні етапи боротьби із сараною передбачені в бюджеті, і в разі потреби міська влада оперативно скликає комісію з питань надзвичайних ситуацій. «Наскільки мені відомо, то зараз Держпродспоживслужба і Державна служба в питань надзвичайних ситуацій не вбачають критичності в місті Запоріжжя. Оголошено карантин в одному з районів, це Комунарський. Зараз ситуація під контролем», – підкреслила вона.

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гроші Запоріжжя

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