Перевірки рішень МСЕК — скасовано 152 рішення щодо посадовців прокуратури

Міністерство охорони здоровʼя повідомило, що разом із правоохоронними органами продовжує перевірку рішення, за якими медико-соціальні експертні комісії встановлювали інвалідність посадовим особам.
Зазначається, що станом на 25 липня Центром оцінювання функціонального стану людини вже опрацьовано 1989 справ, з яких у 795 випадках рішення МСЕК визнано необґрунтованими та скасовано. МОЗ діє у тісній взаємодії з Службою безпеки України, Державним бюро розслідувань, Офісом Генерального прокурора та регіональними департаментами охорони здоров’я.
Перевірка охоплює всі регіони і є частиною системної трансформації, що має на меті унеможливити зловживання та відновити довіру до рішень у сфері встановлення інвалідності.
Наразі, відповідно до інформації, наданої Службою безпеки України, Державним бюро розслідувань та Офісом Генерального прокурора, до перевірки включено 2630 справ посадових осіб з понад 70 державних органів, яким було встановлено інвалідність.
«Центром оцінювання функціонального стану людини вже розглянуто 1989 справ. Ще 83 особи викликані на дообстеження для уточнення функціонального стану», - заявили у МОЗ.
За результатами перевірки 795 рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам скасовано, ще у 400 випадках прийняті нові рішення, зокрема, про зміну групи інвалідності — у 307 випадках та про зміну терміну встановлення інвалідності — у 93 випадках. Для порівняння, станом на початок липня 2025 року кількість скасованих рішень становила 445.
У МОЗ додали, що найбільша кількість справ посадовців, яким було встановлено інвалідність і щодо яких триває перевірка, припадає на:
Державну митну службу України — 810 справ, із яких 572 уже розглянуто, 236 рішень скасовано, а у 114 випадках рішення переглянуто;
Державну податкову службу України — 518 справ, із яких 413 розглянуто, 154 рішень скасовано, у 89 випадках рішення змінено;
Органи прокуратури — 448 справ, із яких 316 уже розглянуто, 152 рішень скасовано, у 71 випадку прийнято нові рішення, ще 46 осіб викликано на дообстеження.
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