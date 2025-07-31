Перевірки рішень МСЕК — скасовано 152 рішення щодо посадовців прокуратури

Міністерство охорони здоровʼя повідомило, що разом із правоохоронними органами продовжує перевірку рішення, за якими медико-соціальні експертні комісії встановлювали інвалідність посадовим особам.

Зазначається, що станом на 25 липня Центром оцінювання функціонального стану людини вже опрацьовано 1989 справ, з яких у 795 випадках рішення МСЕК визнано необґрунтованими та скасовано. МОЗ діє у тісній взаємодії з Службою безпеки України, Державним бюро розслідувань, Офісом Генерального прокурора та регіональними департаментами охорони здоров’я.

Перевірка охоплює всі регіони і є частиною системної трансформації, що має на меті унеможливити зловживання та відновити довіру до рішень у сфері встановлення інвалідності.

Наразі, відповідно до інформації, наданої Службою безпеки України, Державним бюро розслідувань та Офісом Генерального прокурора, до перевірки включено 2630 справ посадових осіб з понад 70 державних органів, яким було встановлено інвалідність.

«Центром оцінювання функціонального стану людини вже розглянуто 1989 справ. Ще 83 особи викликані на дообстеження для уточнення функціонального стану», - заявили у МОЗ.

За результатами перевірки 795 рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам скасовано, ще у 400 випадках прийняті нові рішення, зокрема, про зміну групи інвалідності — у 307 випадках та про зміну терміну встановлення інвалідності — у 93 випадках. Для порівняння, станом на початок липня 2025 року кількість скасованих рішень становила 445.

У МОЗ додали, що найбільша кількість справ посадовців, яким було встановлено інвалідність і щодо яких триває перевірка, припадає на:

Державну митну службу України — 810 справ, із яких 572 уже розглянуто, 236 рішень скасовано, а у 114 випадках рішення переглянуто;

Державну податкову службу України — 518 справ, із яких 413 розглянуто, 154 рішень скасовано, у 89 випадках рішення змінено;

Органи прокуратури — 448 справ, із яких 316 уже розглянуто, 152 рішень скасовано, у 71 випадку прийнято нові рішення, ще 46 осіб викликано на дообстеження.