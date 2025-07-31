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ТОП-9 підстав для відмови нотаріуса – що потрібно знати кожному українцю

22:30, 31 липня 2025
Мін’юст пояснив, у яких випадках нотаріус може відмовити у вчиненні нотаріальної дії.
ТОП-9 підстав для відмови нотаріуса – що потрібно знати кожному українцю
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Нотаріуси та посадові особи, які виконують нотаріальні дії, не мають права безпідставно відмовляти у наданні нотаріальних послуг. Однак законодавство України чітко визначає перелік підстав, за яких відмова є обов’язковою. Про це повідомила пресслужба Мін’юсту.

Згідно з чинним законодавством, нотаріус або посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії, відмовляє у вчиненні нотаріальної дії у таких випадках:

  • вчинення дії суперечить законодавству України;
  • не надано необхідні відомості, інформацію або документи для вчинення нотаріальної дії;
  • дія має бути виконана іншим нотаріусом або посадовою особою;
  • є сумніви щодо усвідомлення фізичною особою, яка звернулася, значення, змісту чи правових наслідків дії, або є підозри, що вона діє під впливом насильства;
  • звернулася особа, визнана в установленому порядку недієздатною, або її уповноважений представник не має необхідних повноважень;
  • правочин від імені юридичної особи суперечить цілям, зазначеним у її статуті чи положенні, або виходить за межі її діяльності;
  • особа не внесла плату за вчинення нотаріальної дії;
  • особа не сплатила встановлені законодавством платежі, пов’язані з вчиненням дії;
  • особа, яка звернулася щодо відчуження майна, внесена до Єдиного реєстру боржників.

Водночас внесення до Єдиного реєстру боржників державного чи комунального підприємства не є підставою для відмови у посвідченні договору купівлі-продажу, укладеного в процесі приватизації єдиного майнового комплексу такого підприємства. Аналогічно, внесення до цього реєстру державного підприємства не є підставою для відмови у посвідченні договору купівлі-продажу, укладеного під час припинення державного підприємства відповідно до Закону України «Про особливості припинення державних підприємств за рішенням Фонду державного майна України».

Окрім зазначених підстав, відмова може бути застосована в інших випадках, передбачених законом. Нотаріус також не приймає документи для вчинення нотаріальних дій, якщо вони не відповідають вимогам статті 47 Закону України «Про нотаріат», містять відомості, що принижують честь, гідність чи ділову репутацію фізичної або юридичної особи, мають підчистки, дописки, закреслені слова чи незастережені виправлення, пошкоджені до неможливості прочитання тексту або написані олівцем.

На вимогу особи, якій відмовлено у вчиненні нотаріальної дії, нотаріус або посадова особа зобов’язані письмово викласти причини відмови та роз’яснити порядок її оскарження. Протягом трьох робочих днів нотаріус виносить відповідну постанову про відмову, яка, згідно з пунктом 3 глави 13 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України (затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5), має містити:

  • дату винесення постанови;
  • прізвище, ініціали нотаріуса, найменування та місцезнаходження державної нотаріальної контори або нотаріального округу й адресу робочого місця приватного нотаріуса;
  • прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування й місцезнаходження юридичної особи, яка звернулася за вчиненням дії;
  • короткий зміст прохання про вчинення нотаріальної дії;
  • причини відмови з посиланням на чинне законодавство;
  • порядок і строки оскарження відмови з посиланням на норми цивільного процесуального законодавства.

Відмова у вчиненні нотаріальних дій може бути оскаржена в суді відповідно до статті 50 Закону України «Про нотаріат». Право на оскарження має особа, чиї права та інтереси стосуються таких дій.

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нотаріус Міністерство юстиції України

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