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ТОП-9 оснований для отказа нотариуса – что нужно знать каждому украинцу

22:30, 31 июля 2025
Минюст объяснил, в каких случаях нотариус может отказать в совершении нотариального действия.
ТОП-9 оснований для отказа нотариуса – что нужно знать каждому украинцу
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Нотариусы и должностные лица, выполняющие нотариальные действия, не имеют права безосновательно отказывать в предоставлении нотариальных услуг. Однако законодательство Украины четко определяет перечень оснований, при которых отказ является обязательным. Об этом сообщила пресс-служба Минюста.

Согласно действующему законодательству, нотариус или должностное лицо, совершающее нотариальные действия, отказывает в совершении нотариального действия в следующих случаях:

  • совершение действия противоречит законодательству Украины;
  • не предоставлены необходимые сведения, информация или документы для совершения нотариального действия;
  • действие должно быть выполнено другим нотариусом или должностным лицом;
  • есть сомнения относительно осознания физическим лицом, которое обратилось, значения, содержания или правовых последствий действия, или есть подозрения, что оно действует под влиянием насилия;
  • обратилось лицо, признанное в установленном порядке недееспособным, или его уполномоченный представитель не имеет необходимых полномочий;
  • сделка от имени юридического лица противоречит целям, указанным в его уставе или положении, или выходит за пределы его деятельности;
  • лицо не внесло плату за совершение нотариального действия;
  • лицо не уплатило установленные законодательством платежи, связанные с совершением действия;
  • лицо, обратившееся по поводу отчуждения имущества, внесено в Единый реестр должников.

В то же время внесение в Единый реестр должников государственного или коммунального предприятия не является основанием для отказа в удостоверении договора купли-продажи, заключенного в процессе приватизации единого имущественного комплекса такого предприятия. Аналогично, внесение в этот реестр государственного предприятия не является основанием для отказа в удостоверении договора купли-продажи, заключенного при прекращении деятельности государственного предприятия в соответствии с Законом Украины «Об особенностях прекращения деятельности государственных предприятий по решению Фонда государственного имущества Украины».

Кроме указанных оснований, отказ может быть применен в других случаях, предусмотренных законом. Нотариус также не принимает документы для совершения нотариальных действий, если они не соответствуют требованиям статьи 47 Закона Украины «О нотариате», содержат сведения, унижающие честь, достоинство или деловую репутацию физического или юридического лица, имеют подчистки, дописки, зачеркнутые слова или незащищенные исправления, повреждены до невозможности прочтения текста или написаны карандашом.

По требованию лица, которому отказано в совершении нотариального действия, нотариус или должностное лицо обязаны письменно изложить причины отказа и разъяснить порядок его обжалования. В течение трех рабочих дней нотариус выносит соответствующее постановление об отказе, которое, согласно пункту 3 главы 13 Порядка совершения нотариальных действий нотариусами Украины (утвержденного приказом Министерства юстиции Украины от 22.02.2012 № 296/5), должно содержать:

  • дату вынесения постановления;
  • фамилия, инициалы нотариуса, наименование и местонахождение государственной нотариальной конторы или нотариального округа и адрес рабочего места частного нотариуса;
  • фамилия, имя, отчество физического лица или наименование и местонахождение юридического лица, обратившегося за совершением действия;
  • краткое содержание просьбы об совершении нотариального действия;
  • причины отказа со ссылкой на действующее законодательство;
  • порядок и сроки обжалования отказа со ссылкой на нормы гражданского процессуального законодательства.

Отказ в совершении нотариальных действий может быть обжалован в суде в соответствии со статьей 50 Закона Украины «О нотариате». Право на обжалование имеет лицо, чьи права и интересы касаются таких действий.

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нотариус Министерство юстиции Украины

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