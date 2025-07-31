Планировала взорвать гостиницу: в Ровно оставили под стражей 49-летнюю агентку РФ

Женщина по заказу российских спецслужб планировала взорвать одну из гостиниц в Ровно.

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Ровенский апелляционный суд оставил под стражей 49-летнюю женщину, которая следуя указаниям российского куратора, оставила взрывное устройство в одном из гостиничных номеров и активировала его, подвергнув смертельной опасности гражданских и работников СБУ. Силовики оперативно обезвредили устройство, а подозреваемая была задержана на выезде с территории развлекательного заведения. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Женщине объявили подозрение в покушении на совершение теракта, которое она, по версии следствия, планировала вместе с другими лицами. С 8 июля он находится в следственном изоляторе. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал ей меру пресечения — содержание под стражей на 60 дней без возможности внесения залога.

Защитник подозреваемой обжаловал решение следователя судьи первой инстанции в Ровенский апелляционный суд.

В апелляционной жалобе обратил внимание коллегии судей на то, что его подзащитная совершила преступление под психологическим давлением. Просил отменить обжалуемое судебное решение и принять новое об избрании подозреваемой круглосуточного домашнего ареста.

Позицию защитника поддержала подозреваемая и заметила, что не обратилась за помощью в правоохранительные органы из-за угроз расправы над ней и ее родными, которые неоднократно озвучивались куратором.

Против удовлетворения апелляционной жалобы защитника возразил прокурор и указал, что задержанная подозревается в совершении умышленного особо тяжкого преступления. Подозреваемая поставила свои личные интересы выше интересов государства и жизни граждан.

По предварительному сговору с неустановленным в настоящее время досудебным расследованием лицом, общение с которым происходило через один из мессенджеров, женщина обнаружила в кустарниках черный рюкзак, в котором находились самодельное взрывное устройство и два мобильных телефона.

Руководствуясь указаниями, доставила его в гостинично-ресторанный комплекс недалеко от Ровно. В одном из гостиничных номеров подготовила взрывное устройство для дистанционной активации, чем привела его в боевое состояние.

Прокурор подчеркнул, что подозреваемая выполнила все действия, которые считала необходимыми для доведения указанного уголовного правонарушения до конца, но оно не было закончено по причине, не зависевшей от ее воли.

Прокурор отметил, что на свободе подозреваемая может восстановить связь с куратором и избежать ответственности, поэтому просил не менять решение суда о ее содержании под стражей. Ровенский апелляционный суд согласился с этим и оставил определение без изменений, а жалобу защитника без удовлетворения.

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