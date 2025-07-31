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Планувала підірвати готель: у Рівному залишили під вартою 49-річну агентку РФ

21:15, 31 липня 2025
Жінка на замовлення російських спецслужб планувала підірвати один із готелів у Рівному.
Планувала підірвати готель: у Рівному залишили під вартою 49-річну агентку РФ
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Рівненський апеляційний суд залишив під вартою 49-річну жінку, яка виконуючи вказівки російського куратора, помістила вибуховий пристрій в одному з готельних номерів та активувала його, наразивши на смертельну небезпеку цивільних і працівників СБУ. Силовики оперативно знешкодили пристрій, а підозрювану затримали на виїзді з території розважального закладу. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Жінці оголосили підозру в замаху на скоєння теракту, який вона, за версією слідства, планувала разом з іншими особами. З 8 липня вона перебуває в слідчому ізоляторі. Суд задовольнив клопотання слідчого і обрав їй запобіжний захід — тримання під вартою на 60 днів без можливості внесення застави.

Захисник підозрюваної оскаржив ухвалу слідчого судді суду першої інстанції до Рівненського апеляційного суду.

В апеляційній скарзі звернув увагу колегії суддів на те, що його підзахисна вчинила злочин під психологічним тиском. Просив скасувати оскаржуване судове рішення й ухвалити нове — про обрання підозрюваній цілодобового домашнього арешту.

Позицію захисника підтримала підозрювана та зауважила, що не звернулася за допомогою до правоохоронних органів через погрози розправи над нею та її рідними, які неодноразово озвучувалися куратором. 

Проти задоволення апеляційної скарги захисника заперечив прокурор і вказав, що затримана підозрюється у вчиненні умисного особливо тяжкого злочину. Підозрювана поставила свої особисті інтереси вище інтересів держави і життя громадян.

За попередньою змовою з невстановленою на даний час досудовим розслідуванням особою, спілкування з якою відбувалося через один із месенджерів, жінка віднайшла в чагарниках чорний рюкзак, у якому знаходилися саморобний вибуховий пристрій та два мобільні телефони.

Керуючись вказівками, доставила його до готельно-ресторанного комплексу неподалік Рівного. В одному з готельних номерів підготувала вибуховий пристрій для дистанційної активації, чим привела його до бойового стану.

Прокурор наголосив, що підозрювана виконала усі дії, які вважала необхідними для доведення зазначеного кримінального правопорушення до кінця, але воно не було закінчене з причини, які не залежали від її волі.

Прокурор зазначив, що на волі підозрювана може відновити зв’язок із куратором і уникнути відповідальності, тому просив не змінювати рішення суду про її тримання під вартою. Рівненський апеляційний суд погодився з цим і залишив ухвалу без змін, а скаргу захисника — без задоволення.

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