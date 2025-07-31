Олексій Соболев окреслив пріоритети найбільшого міністерства України та представив команду

В Україні створили мегаміністерство: економіка, довкілля та аграрна політика під одним дахом.

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Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев провів зустріч із колективами колишніх Міністерства аграрної політики та продовольства і Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, які наразі об’єднуються в єдину структуру – Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Про це повідомила пресслужба міністерства 31 липня 2025 року.

Під час зустрічі Соболев окреслив ключові пріоритети новоствореного міністерства у сферах аграрної політики та охорони довкілля, а також представив заступників, які координуватимуть роботу за цими напрямками. «Ми об’єднуємося, щоб працювати швидше і ефективніше. Рішення тепер ухвалюватимуться в одному місці, без зайвої бюрократії. Але водночас це велика відповідальність – ми стали найбільшим міністерством в Уряді, з командою близько 1500 людей. Президент України та Прем’єр-міністр України покладають на нас велику відповідальність, тож маємо працювати як єдиний організм», – наголосив Олексій Соболев.

Міністр визначив основні пріоритети діяльності нового міністерства:

Євроінтеграція : відповідальність за гармонізацію 40% українського законодавства до норм і стандартів ЄС, що охоплює 15 із 35 розділів переговорів.

: відповідальність за гармонізацію 40% українського законодавства до норм і стандартів ЄС, що охоплює 15 із 35 розділів переговорів. Розширення експортних ринків для української продукції, зокрема аграрної.

для української продукції, зокрема аграрної. Зрошення та меліорація , які є критично важливими для південних регіонів України в умовах кліматичних змін і наслідків війни.

, які є критично важливими для південних регіонів України в умовах кліматичних змін і наслідків війни. Продовження земельної реформи .

. Дерегуляція та залучення приватного капіталу й інвестицій .

. Збільшення виробництва агропродукції з доданою вартістю .

. Залучення інвестицій у «зелену» індустріалізацію .

. Впровадження проектів із переробки відходів .

. Відновлення лісів і розвиток ринку деревини через нові проєкти .

. Розвиток сектору критичних мінералів і критично важливих сировинних матеріалів (CRMs) .

. Міжнародна співпраця у видобувному секторі та взаємодія з Американсько-Українським інвестфондом відбудови.

та взаємодія з Американсько-Українським інвестфондом відбудови. Проведення оцінки впливу на довкілля (ОВД) та ведення відповідного Єдиного реєстру.

та ведення відповідного Єдиного реєстру. Діджиталізація геологічних даних, перехід на сучасні стандарти управління запасами та ресурсами, а також розвиток геологорозвідки.

Соболев представив своїх заступників, які відповідатимуть за ключові напрямки роботи міністерства:

Тарас Висоцький координуватиме сільське господарство, зокрема євроінтеграцію (розділи 12 і 13 переговорів з ЄС), державну підтримку рослинництва, тваринництва, садівництва, насінництва, роботу Координаційної ради з питань логістики в сільському господарстві, підтримку альтернативних джерел енергії, агрострахування, а також питання водних ресурсів, меліорації та зрошення.

координуватиме сільське господарство, зокрема євроінтеграцію (розділи 12 і 13 переговорів з ЄС), державну підтримку рослинництва, тваринництва, садівництва, насінництва, роботу Координаційної ради з питань логістики в сільському господарстві, підтримку альтернативних джерел енергії, агрострахування, а також питання водних ресурсів, меліорації та зрошення. Денис Башлик відповідатиме за євроінтеграцію (розділ 11 переговорів з ЄС), розвиток сільських територій, земельні відносини, трансфер аграрних знань та інновацій, реалізацію програм сільського розвитку та залучення підтримки в аграрний сектор.

відповідатиме за євроінтеграцію (розділ 11 переговорів з ЄС), розвиток сільських територій, земельні відносини, трансфер аграрних знань та інновацій, реалізацію програм сільського розвитку та залучення підтримки в аграрний сектор. Єгор Перелигін займатиметься політикою у сфері надрокористування, природних ресурсів, діджиталізацією геологічної інформації, розвитком критичних мінералів, програмами реіндустріалізації, ресурсної стійкості економіки, а також міжнародною співпрацею у видобувному секторі та взаємодією з Американсько-Українським інвестфондом відбудови.

займатиметься політикою у сфері надрокористування, природних ресурсів, діджиталізацією геологічної інформації, розвитком критичних мінералів, програмами реіндустріалізації, ресурсної стійкості економіки, а також міжнародною співпрацею у видобувному секторі та взаємодією з Американсько-Українським інвестфондом відбудови. Віталій Кіндратів відповідатиме за технічне регулювання, стандартизацію, метрологію, розвиток індустріальних парків, інвестпроєкти зі значними інвестиціями, економічну політику у сфері безпеки та оборони, державний резерв, захист критичної інфраструктури, зовнішньоекономічну політику, торговельний захист, захист економічних прав національних виробників, експортний контроль, а також проведення оцінки впливу на довкілля (ОВД) і ведення Єдиного реєстру.

Міністр підкреслив, що одним із ключових завдань є збереження професійних команд із глибокою експертизою у своїх сферах. «Їхній досвід та знання мають стати фундаментом для побудови ефективної структури нового міністерства», – зазначив Соболев.

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