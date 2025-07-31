Практика судів
  1. В Україні

Олексій Соболев окреслив пріоритети найбільшого міністерства України та представив команду

22:00, 31 липня 2025
В Україні створили мегаміністерство: економіка, довкілля та аграрна політика під одним дахом.
Олексій Соболев окреслив пріоритети найбільшого міністерства України та представив команду
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев провів зустріч із колективами колишніх Міністерства аграрної політики та продовольства і Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, які наразі об’єднуються в єдину структуру – Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Про це повідомила пресслужба міністерства 31 липня 2025 року.

Під час зустрічі Соболев окреслив ключові пріоритети новоствореного міністерства у сферах аграрної політики та охорони довкілля, а також представив заступників, які координуватимуть роботу за цими напрямками. «Ми об’єднуємося, щоб працювати швидше і ефективніше. Рішення тепер ухвалюватимуться в одному місці, без зайвої бюрократії. Але водночас це велика відповідальність – ми стали найбільшим міністерством в Уряді, з командою близько 1500 людей. Президент України та Прем’єр-міністр України покладають на нас велику відповідальність, тож маємо працювати як єдиний організм», – наголосив Олексій Соболев.

Міністр визначив основні пріоритети діяльності нового міністерства:

  • Євроінтеграція: відповідальність за гармонізацію 40% українського законодавства до норм і стандартів ЄС, що охоплює 15 із 35 розділів переговорів.
  • Розширення експортних ринків для української продукції, зокрема аграрної.
  • Зрошення та меліорація, які є критично важливими для південних регіонів України в умовах кліматичних змін і наслідків війни.
  • Продовження земельної реформи.
  • Дерегуляція та залучення приватного капіталу й інвестицій.
  • Збільшення виробництва агропродукції з доданою вартістю.
  • Залучення інвестицій у «зелену» індустріалізацію.
  • Впровадження проектів із переробки відходів.
  • Відновлення лісів і розвиток ринку деревини через нові проєкти.
  • Розвиток сектору критичних мінералів і критично важливих сировинних матеріалів (CRMs).
  • Міжнародна співпраця у видобувному секторі та взаємодія з Американсько-Українським інвестфондом відбудови.
  • Проведення оцінки впливу на довкілля (ОВД) та ведення відповідного Єдиного реєстру.
  • Діджиталізація геологічних даних, перехід на сучасні стандарти управління запасами та ресурсами, а також розвиток геологорозвідки.

Соболев представив своїх заступників, які відповідатимуть за ключові напрямки роботи міністерства:

  • Тарас Висоцький координуватиме сільське господарство, зокрема євроінтеграцію (розділи 12 і 13 переговорів з ЄС), державну підтримку рослинництва, тваринництва, садівництва, насінництва, роботу Координаційної ради з питань логістики в сільському господарстві, підтримку альтернативних джерел енергії, агрострахування, а також питання водних ресурсів, меліорації та зрошення.
  • Денис Башлик відповідатиме за євроінтеграцію (розділ 11 переговорів з ЄС), розвиток сільських територій, земельні відносини, трансфер аграрних знань та інновацій, реалізацію програм сільського розвитку та залучення підтримки в аграрний сектор.
  • Єгор Перелигін займатиметься політикою у сфері надрокористування, природних ресурсів, діджиталізацією геологічної інформації, розвитком критичних мінералів, програмами реіндустріалізації, ресурсної стійкості економіки, а також міжнародною співпрацею у видобувному секторі та взаємодією з Американсько-Українським інвестфондом відбудови.
  • Віталій Кіндратів відповідатиме за технічне регулювання, стандартизацію, метрологію, розвиток індустріальних парків, інвестпроєкти зі значними інвестиціями, економічну політику у сфері безпеки та оборони, державний резерв, захист критичної інфраструктури, зовнішньоекономічну політику, торговельний захист, захист економічних прав національних виробників, експортний контроль, а також проведення оцінки впливу на довкілля (ОВД) і ведення Єдиного реєстру.

Міністр підкреслив, що одним із ключових завдань є збереження професійних команд із глибокою експертизою у своїх сферах. «Їхній досвід та знання мають стати фундаментом для побудови ефективної структури нового міністерства», – зазначив Соболев.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

міністр

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Тепер є 15 днів, гарантованих законом: Павло Паліса пояснив, на які відпустки матимуть право військові після нововведень

Заступник керівник Офісу Президента Павло Паліса пояснив нововведення у відпустках для військових.

Ухилянтів буде простіше оголосити в кримінальний розшук – «бойові» повістки тепер можна не лише вручати під особистий підпис, а розсилати поштою

Кабмін дозволив розсилати «бойові» повістки поштою, а не лише вручати під особистий підпис, що розширить кількість осіб, яких можна оголосити у справжній «кримінальний» розшук.

Військовий омбудсман пояснила, на яку кількість днів відпустки тепер мають право військовослужбовці

Військовослужбовці будуть мати право на 30 днів основної відпустки, 15 з яких обовʼязкові, 10 днів за сімейними обставинами та 14 днів відпустки для УБД.

Володимир Зеленський повідомив, що військові отримають 15 додаткових днів відпустки

«Я доручав, і ми погодили з військовим командуванням рішення щодо додаткових 15 днів відпустки для наших військових» – заявив Зеленський.

«Урядовці невідкладно проінформують партнерів про цей закон»: Зеленський повідомив, що підписав законопроект про НАБУ і САП

«Саме так, як і потрібно, – за основу та в цілому» – Володимир Зеленський вже підписав законопроект про повернення НАБУ і САП повноважень.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Бабак
    Сергій Бабак
    голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій
  • Світлана Марущак
    Світлана Марущак
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Наталя Волковицька
    Наталя Волковицька
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Дмитро Бездоля
    Дмитро Бездоля
    суддя Господарського суду Одеської області